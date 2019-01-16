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唐綺陽直播說溜嘴！點名許瑋甯「她老公」　爆內湖祕密結婚

記者李玟儀／綜合報導

藝人許瑋甯與攝影師男友劉又年穩定交往中，不過在2018年12月底，突然被爆已經在該月15日登記結婚，不過經紀人表示，「目前沒有好消息分享給大家，謝謝關心。」只是最近在星座專家唐綺陽的運勢直播中，提到許瑋甯的男友，突然改口為「她老公」，再度引起關注。

▲▼唐綺陽稱劉又年為「許瑋甯老公」。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

▲唐綺陽稱劉又年為「許瑋甯老公」。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

唐綺陽15日晚間直播分享2019年12星座的財運，在講到獅子座時提到偏財運不錯，偏財運不只是遊戲性質的小賭，還包括小額投資，而且獅子座很「得人疼」，會受到另一半、談戀愛對象的寵愛，比如說吃大餐、紅包、送禮物都有可能，這也都包含在獅子座的偏財運中。

緊接著唐綺陽突然說：「許瑋甯妳是獅子座，妳男朋友......，喔不，妳老公！妳老公一定會對妳很好很好。」特別把許瑋甯的另一半從「男朋友」改口稱「老公」，是否意味著小倆口真的已經完成終身大事，令人好奇。

▲▼劉又年。（圖／翻攝自劉又年臉書）

▲劉又年。（圖／翻攝自劉又年臉書）

許瑋甯過去曾和柯佳嬿一起作客唐綺陽的直播，當時她玩得超嗨，看得出來兩人私下應該有交情，她才能在節目上表現得這麼放鬆、自然、活潑，也因此這次唐綺陽改口稱劉又年是「許瑋甯老公」，被猜測是不是早就知道些什麼了。

去年底許瑋甯被爆已婚赴摩洛哥度蜜月時，經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「目前沒有好消息分享給大家。」同時澄清到摩洛哥是為了拍攝網劇《Ai在西元前》，經紀人也說許瑋甯的工作已經排到2019年下半年了，否認懷孕才結婚的消息。

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唐綺陽, 星座運勢, 2019星座運勢, 許瑋甯, 劉又年

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