Tank酗酒9年撞機車「吐黑血」　進重症病房「4原因」重生！

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歌手Tank曾唱紅不少膾炙人口的歌曲，卻無預警消失多年，直到2017年才重新回歸舞台，究竟是什麼原因讓他從當年的意氣風發，到消失螢光幕又在默默回歸，家庭變故、酒精、健康因素以及婚姻問題串起了過去從爆紅、消失、回歸的10幾年。

▲Tank。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

Tank超紅的歌曲《專屬天使》距今已經12年，10多年前是他紅遍半邊天的階段，卻也在那個時期遭逢親人離世。據《蘋果日報》報導，24歲那年唯一的姊姊因為心臟病過世，他受到巨大的打擊，有長達9年的時間裡，他靠著酒精逃避生活，私下喝酒就連工作時也喝，帶著酒氣上台表演，工作人員雖然苦勸，但他就是戒不掉。

對於Tank來說，酒精就是他壓抑壓力的方式，嚴重時就像酒精中毒一樣，想方設法要喝到，直到6年前開始戒酒，經歷了幾次失敗，最後在信仰及音樂，以及身體健康中找回自己。

▲TANK唱紅許多膾炙人口的歌曲。（圖／翻攝Tank臉書／翻攝網路）

Tank患有遺傳性心臟病，酗酒時曾發生過心律去顫器誤判的情況，但這不是最可怕的，2年前他接受《ETtoday星光雲》專訪時提過，有次晚上喝酒導致意識不清撞上摩托車，當時沒有明顯外傷因此不以為意，結果3天後吐出「黑色的血」才發覺事態嚴重，進而痛定思痛改變！

當時TANK緊急被送到加護病房，TANK回憶當時的情況說著：「那時候我就已經覺得生命變得很絕望，我才知道自己已經是是垂死邊緣，醫生已經跟我簽了切結書，如果在這醫院過世，我們是不負責的。」當時的情況非常危急，TANK形容連醫生都不知道要不要開刀，最後打了一個綜合劑，將瘀血凝固後開刀，還好手術很成功，大概一個禮拜才出院。

▲在2017年底Tank回歸歌壇，舉辦小型演唱會。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

而在婚姻部分，TANK當年先有後婚，2012年低調補辦婚禮，不到2年就傳出離婚消息，當時女兒的監護權歸女方，大約1個月見小孩一次，他曾開心透露女兒很會唱《專屬天使》。現在孩子已經8歲上小學，和前妻經過溝通後，女兒監護權改歸他，提到女兒他流露出為人父親的擔心，害怕擅長察言觀色的女兒太早熟，也盼望自己能學會當個好爸爸。