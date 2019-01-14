楊超越失控吼叫！痛哭「我要辣椒醬，要逼死我」　團員嚇到呆掉

記者李玟儀／綜合報導

楊超越是大陸女團「火箭少女101」的一員，在選秀節目時，她就因為太愛哭惹議，粉絲覺得是真性情，但也有網友反感看她一直哭哭啼啼。近日「火箭少女」的團綜正式播出，團體到國外旅遊，她卻因為吃不到白米飯、沒有辣椒醬痛哭。

▲▼楊超越飲食不合口味，整個人變得焦躁不安 。（圖／翻攝自YouTube）

「火箭少女」團綜《橫衝直撞20歲》第一集就把所有成員帶到國外，11人要挑戰撒哈拉沙漠，不過萬萬沒想到的是，楊超越在飲食方面就遇到的難關，11人在飯店頂樓用餐，在麵包、魚湯之後，主餐是每個人一條魚，楊超越率先嘗了一口，表情複雜地說：「我有點吃不下。」

▲▼楊超越飲食不合口味，整個人焦躁不安，最後直接爆發 。（圖／翻攝自YouTube）

楊超越聽到傅菁說味道還可以後，果斷地表達想法：「不好吃！」不過因為肚子餓還是掃空，只是在吃完之後，她忍不住說：「我吃不下了我，我需要辣椒！我吃的我感覺整個胃都難受。」覺得口味不合胃口的她需要熟悉的調味醬來搭配。

▲▼楊超越飲食不合口味，整個人焦躁不安，最後直接爆發 。（圖／翻攝自YouTube）

因為飲食習慣不同，楊超越的情緒大受影響，整個人看起來不太對勁，嘴上不停說著難受需要辣椒醬，突然間焦躁不安的她趴在椅子的扶手上，情緒失控爆發，抽噎嚷著：「我要辣椒醬，要逼死我呀，我要辣椒醬，我不行我在這裡待不下去。

▲▼楊超越失控後，團員及網友反應 。（圖／翻攝自YouTube）

不只是辣椒醬，楊超越也崩潰吃不到米飯：「我已經好久沒吃飯了，我想要吃米飯還有辣椒醬，我想回國。」一旁的傅菁主動回房拿來辣椒醬，她才終於停止哭泣。看著她失控的表現，網友評價兩極，有人直言，「大家都能吃，為什麼她哭」、「是在演戲吧」、「這麼脆弱也沒啥才能的人，是怎麼選上的？」但也有人是不同看法，「我覺得小女孩這樣很可愛」、「米飯是南方人的命，深有體會。」

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