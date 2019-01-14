肉圓爸毆子虐妻...曾雅蘭火大開譙　「小孩錯在投錯胎，人渣！」

記者李玟儀／綜合報導

新北市蘆洲「肉圓沒加辣」家暴事件引爆全台民眾怒火，林姓父親13日晚間被憤怒的網友打傷送醫，事件目前仍在持續發酵中，不少藝人也站出來表達看法，育有一對兒女的曾雅蘭就大罵：「小孩並沒有錯，錯就錯在投錯胎當你兒子！」

▲林男因為一顆肉圓家暴妻兒，反而被網友肉搜到住家打傷。（圖／爆料公社）

曾雅蘭和侯昌明育有一對兒女，對於家庭事件更加敏感、有感觸，看到新聞後，她氣憤表示：「我相信被打不只一次了，小孩幫你買已經夠乖了，沒加辣很嚴重嗎？你沒手沒腳嗎？自己不會去買嗎？如果老闆沒幫你加辣，是不是打老闆呢？」

▲曾雅蘭怒罵肉圓爸人渣。（圖／翻攝自曾雅蘭臉書）

聽到受虐小孩在影片中不斷道歉的聲音時，曾雅蘭痛心地說：「他（指小孩）並沒有錯！他錯就錯在投錯胎當你兒子，打女人跟小孩的人渣！！！！！」

▲郭彥均罵肉圓爸。（圖／翻攝自郭彥均臉書）

同樣有女兒的郭彥均也憤怒PO文，「成為父母真的不難，但要『當好父母』真的不容易。」他痛罵家長如果沒耐心、沒愛心，真的不要勉強生小孩，「如果你不需要孩子，其實被你生到的孩子更不需要你，滾！」

另外KIMIKO也因為新聞影片氣到發抖，「天氣那麼冷，身為一個好手好腳的大人，居然連吃個東西都無法自理！！」她心疼小孩在恐懼壟罩中不斷向父親求饒，「聽著那一句句的對不起，心都要碎了！」痛批肉圓爸不懂事，沒辦法照顧小孩，卻要孩子承擔煩惱和痛苦，「實在是枉為人父！！」