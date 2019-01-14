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鹿希派第2個媽媽是「她」！　模仿「要加S」公開糾正吳宗憲

娛樂中心／綜合報導

鹿希派是綜藝天王吳宗憲的兒子，在2018年因為一句「炸北市府」引起軒然大波，他跟著父親公開道歉時，當對方說到「Who care」時，他低聲提醒「要加s」，這句話意外成為流行語，連大陸都風行了一陣子。在當時那種場合，鹿希派為什麼敢糾正爸爸呢？他特別做出解釋。

▲▼ 吳宗憲和鹿希派。（圖／翻攝自Facebook／鹿希派）

▲吳宗憲和鹿希派。（圖／翻攝自Facebook／鹿希派）

當時吳宗憲在媒體前公開教訓鹿希派，場面有點緊繃、嚴肅，因此鹿希派突然蹦出「要加s」時，曾一度被質疑態度不正確，據《自由時報》報導，他還原並解釋挨罵時要仔細聽，所以當下很認真在聽爸爸教訓，「想到之前爸爸在節目中也說過『Who care』，姊姊（Sandy）也說『要加s』。」因此才會脫口而出。

▲Sandy曾說自己就是鹿希派的「派姊姊」（兇姊姊）。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

鹿希派效仿Sandy糾正爸爸，雖然是小事但不難看出姊姊在心目中的地位，他說因為有3個姊姊的關係，有了很多前車之鑑，他會記住姊姊們做錯的事，提醒別犯同樣過錯，同時不諱言Sandy就像「第2個媽媽」，管得很嚴，在父母以及大姊的3重管教之下，從小到大很少做錯什麼大事被父母處罰。

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吳宗憲, 鹿希派, 吳姍儒, Sandy

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