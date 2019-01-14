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孫安佐講英文「完全變了」！雙聲道曝「監獄撿肥皂」戳破霸凌內幕

記者李玟儀／綜合報導

孫安佐回台後開始經營YouTube頻道，近日他接受了第一個專訪，來自知名的YouTube頻道「不要鬧工作室」。頻道再度更新第二支影片，是孫安佐用英語受訪的片段，影片中他中英文雙聲道對自己的經歷侃侃而談，卻被人發現在講第二外語時，他彷彿換了一個人。

▲▼孫安佐講英文和講中文的模樣差超多。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲孫安佐在獄中稱讚獄友臀肌，卻被反嗆，但他強調沒有「撿肥皂」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲▼孫安佐講英文和講中文的模樣差超多。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

孫安佐說在美國監獄時曾遇過一件很怪的事，當時他看到一位獄友有很棒的臀肌，對健身很感興趣的他，立刻讚美：「你的臀肌很好看！」沒想到對方可能誤會他是gay，要他別鬧退散，他嘗試解釋自己的想法，卻被對方回嗆：「你最好離我遠一點！」至於有沒有「撿對方肥皂」，他斬釘截鐵地說：「No！」

而孫安佐在美國鬧出軒然大波後，孫鵬和狄鶯花了上千萬營救，外界也好奇事後有沒有受到爸媽處罰，他沒有正面回答有或沒有，而是說：「我坐了8個月的牢，這樣的教訓可以了。」至於未來的方向，他希望自己可以成為健身專業人士，同時也特別強調，「我一定會看很多的動漫！」

▲▼孫安佐講英文和講中文的模樣差超多。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲▼孫安佐「母胎單身」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲▼孫安佐講英文和講中文的模樣差超多。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

有趣的是，「不要鬧工作室」提問了一個網友很好奇的問題：「你沒錢買衣服嗎？為什麼總是穿這一套？」孫安佐的答案很簡單，他認為大部分的人很注重外表、穿著，但對自己來說，衣服底下的部分才是真正關注的，語畢，他抖了4、5下胸肌。

此外，孫安佐靠著娃娃臉、健美身材的「奶兇」特質，在回台後成功吸引一票姊姊妹妹的關注，先前好友戲稱他有緋聞女友，但其實是「母胎單身」，他說自己每天花6個小時在動漫上，「我就是個呆宅。」未來在沒有辦法和二次元人物有任何身體接觸之前，還是會選擇真人當老婆。

▲▼孫安佐講英文和講中文的模樣差超多。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲孫安佐切回講中文模式，整個人瞬間靦腆不少。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

結束了流利英語的對談後，孫安佐切回中文模式，他坦言：「講英文的時後會變得跟講中文時有一點不一樣。」講中文的他少了屁孩感，就像一個靦腆的大男孩，他希望之後還能繼續透過影片和網友們交流，「如果大家還願意、可以支持我的話。」至於在美國的細節，目前他的案子在台灣仍在進行司法調查，因此無法透露更多。

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孫安佐, An Tso Sun, 狄鶯, 孫鵬, edward sun

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