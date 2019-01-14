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《玩很大》挨轟：想逼走小鬼！　網抓包「不公平細節」：明顯偏心

記者李玟儀／綜合報導

節目《綜藝玩很大》播出以來受到許多「玩粉」喜愛，不過愛之深責之切，只要節目中有任何一點瑕疵都很容易被放大檢視。最新一集是在香港錄製的內容，製作單位設計港片的闖關活動，卻在「保齡球關卡」中被質疑偏心，網友不滿表示：「是真的想逼走小鬼讓坤達來當小隊長？」

▲▼網友批評《玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、《綜藝玩很大》臉書）

▲網友批評《玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

小鬼與坤達先前為了競爭小隊長有過一次交手，後來由小鬼勝出，和KID分任兩支隊伍的小隊長。最新一集中製作單位安排坤達擔任嘉賓，要來一場復仇戰。一行人浩浩蕩蕩到香港錄影，第一關就是接力完成任務，最快完成的隊伍獲勝，聽起來簡單，但所有參賽者必須打扮成經典港片中的人物，並且背出指定台詞，增加不少挑戰度。

其中被網友質疑的部分就是小鬼和KID進行的關卡，兩位小隊長打扮成《超級學校霸王》中張學友的角色「掃把頭老師」，要挑戰腰綁掃把，運用腰部的力量推出球擊中前方保齡球瓶。

▲▼網友批評《玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、《綜藝玩很大》臉書）

▲▼原本保齡球瓶距離比較遠。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲▼網友批評《玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、《綜藝玩很大》臉書）

最開始挑戰時，球瓶是靠著牆放，每一個球瓶底下都有類似紙板的東西固定，離選手大約有4、5個步伐的距離，小鬼和KID持續挑戰失敗，但鏡頭一切，網友卻發現KID隊的球瓶竟然往前擺了，大約只剩2個成人步伐的距離而已，球瓶底下的紙板消失，且每個球瓶都緊貼在一起，難度大幅降低。

▲▼網友批評《玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、《綜藝玩很大》臉書）

▲後來KID挑戰時，球瓶明顯變近。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、《綜藝玩很大》臉書）

網友看到這一幕傻眼，「可以這樣的？是真的想逼走小鬼讓坤達來當小隊長嗎？！？」另外網友也痛批：「怎麼可以偏心那麼明顯。」要求製作單位應該要嚴格把關，進行遊戲要公平公正公開才對，但也有粉絲認為，問題可能出在剪輯，中間有什麼調整只有當時在場的人知道，「KID繼續背鍋。」

▲▼網友批評《玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、《綜藝玩很大》臉書）

▲網友批評《玩很大》。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》臉書）

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綜藝玩很大, 小鬼, 黃鴻升, 吳宗憲, KID, 林柏昇, 坤達

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