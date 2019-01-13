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德國名牌「FUCK YOU CHINA」惹怒13億人！甄子丹秒退合作閃人

記者李玟儀／綜合報導

在2018年11月時曾發生義大利精品Dolce&Gabbana（DG）因為辱華言論遭大陸民眾抵制，代言人王俊凱、迪麗熱巴紛紛退掉代言，品牌受到不小的損失。沒想到德國時尚奢華品牌Philipp Plein也陷入一樣的狀況，被網友翻出10幾年前有過辱華事件，與品牌有合作的甄子丹立刻切割。

▲▼甄子丹。（圖／翻攝自微博）

▲甄子丹在得知品牌曾辱華之後，火速結束合作。（圖／翻攝自微博／甄子丹）

甄子丹日前在米蘭時裝周為品牌Philipp Plein站台走秀，網友卻起底該品牌10幾年前曾公開販售印著「FUCK YOU CHINA」的T恤，袖口位置更繡著狀似滑稽的清朝人形，當時曾引起風波，雖然品牌在輿論的壓力下道歉，但傷害已經造成，品牌形象也受損。

▲▼甄子丹。（圖／翻攝自微博）

▲10幾年前Philipp Plein曾發售過一款印有「FUCK YOU CHINA」的T恤。（圖／翻攝自微博／新浪時尚）。（圖／翻攝自微博）

在甄子丹為品牌站台走秀後，昔日往事被重提，他怕這把火燒到自己，當機立斷結束合作搭機返回香港，工作室也發出聲明，強調事前不知道該品牌10多年前的事件，為此次合作前沒有盡到了解的責任感到抱歉，「無論何時、何地、何種形式，祖國堅決不容許侵犯！」

▲▼甄子丹。（圖／翻攝自微博）

▲甄子丹工作室聲明。（圖／翻攝自微博／甄子丹工作室）

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