景甜驚爆分手！4天前鬆口：享受孤獨　張繼科傳「洗掉定情刺青」

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星景甜2008年出道，近年更活躍於好萊塢，拍了《金剛：骷髏島》、《環太平洋2》等大片，更在2015年認愛大陸桌球奧運冠軍張繼科，事業愛情都非常順遂。不過14日卻被爆出她與張繼科已經分手，早已恢復單身，男方還因此除掉了為她刺下的「愛的紋身」，對於分開一事雙方都沒有回應。

▲張繼科和景甜被爆已經分手。（圖／翻攝自微博／景甜、張繼科）

景甜2018年3月底剛在微博上認愛大陸桌球運動員張繼科，近日網路上流傳一張「偶遇景甜張繼科看電影」的畫面，景甜隨即跳出澄清，網路上流傳是舊照：「去年的圖了，翻出來干嘛？」極力撇清的態度引起網友揣測，兩人感情是否已經生變，爆出分手傳聞。

▲張繼科和景甜兩人在去年3月底才剛認愛。（圖／翻攝自微博／景甜、張繼科）

大陸媒體《鳳凰網娛樂》報導稱，有知情人士證實此事，並爆料兩人將會在農曆新年前，宣布分手消息，還說張繼科員本在身上刺了關於景甜的「愛的紋身」，不過因為感情生變，所以最還特別除掉了該刺青。對於分手一事，景甜並未給出任何回應，而張繼科的工作人員則拒絕回答此事。

▲景甜日前為了宣傳《火王破曉之戰》受訪，談及30歲以後的心境。（圖／愛奇藝提供）

隨後，還有網友翻出景甜近日的一段受訪片段，大陸媒體《新京報》11日曾刊出一段她的專訪，景甜在訪談中表示非常享受獨處的時光，當時她談及30歲以後的心境變化：「（以前）我不會學會獨處，我就會覺得好像大家在一起挺熱鬧的，現在我就會覺得很享受獨處的時間，因為我覺得人是需要思考的。」認為在平日忙碌的生活中，應該需要有自己獨處的時間，去思考自身的事情。此番話被網友解讀為是在暗示「已經恢復單身」，掀起不少熱議。