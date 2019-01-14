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賭王兒生日趴…奚夢瑤站「女主人位置」　黏緊緊畫面曝光

記者傅家妤／綜合報導

何猷君是賭王何鴻燊四房兒子，爸爸身價高達台幣3000億，感情世界備受外界關注，先前屢次被拍到與大陸名模奚夢瑤一起旅行、約會，傳出緋聞。近日何猷君迎來24歲生日，在派對上女方被發現全程跟在他身邊，猶如上女主人般，再次引起網友揣測兩人是否在交往中。

▲▼何猷君。（圖／翻攝自微博／《愛的時差》）

▲何猷君、奚夢瑤參加相親節目，甜蜜互動掀起熱議。（圖／翻攝自微博／《愛的時差》）

何猷君先前與奚夢瑤一起參加大陸相親節目《愛的時差》，兩人不僅外型登對，互動也非常甜蜜，當時就有不少網友敲碗兩人在一起，甚至在節目播畢後，兩人還屢次被拍到一起旅行、單獨約會等，戀愛傳聞從未停止，但兩人一直都未有正面給出回應。

▲▼何猷君。（圖／翻攝自微博／「搜狐娛樂」）

▲何猷君24生日派對上，奚夢瑤站在他身邊，猶如女主人般。（圖／翻攝自微博／「搜狐娛樂」）

不過，就在何猷君24歲生日當天，兩人再度被發現一起慶生，當時兩人似乎身處一間KTV包廂當中，壽星何猷君被一眾親友包圍，而一身黑色系打扮的奚夢瑤則陪在何猷君身邊，在男方吹蠟燭之際，她也急忙上前陪在對方身邊，站在派對上壽星「女友位置」上，而何猷君似乎也非常習慣她這樣的陪伴，可見兩人的關係非常好。

▲▼何猷君。（圖／翻攝自微博／「搜狐娛樂」）

▲奚夢瑤在派對上陪著何猷君。（圖／翻攝自微博／「搜狐娛樂」）

慶生畫面曝光後，兩人的名字瞬間一起登上微博熱搜冠軍，不少網友看了以後，也紛紛在敲碗要兩人假戲真做，震的在一起，也有不少人直接送上祝福：「希望你們白頭到老」、「一看就知道是女主人了，祝福你們」，掀起不少熱議。

▲▼何猷君。（圖／翻攝自微博／《愛的時差》）

▲奚夢瑤、何猷君登上微博熱搜冠軍。（圖／翻攝自微博）

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何鴻燊, 何猷君, 奚夢瑤

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