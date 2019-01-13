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逛車展…驚見攝影師放大「車模某部位」　吳彥祖拍下證據：超詭異

記者傅家妤／綜合報導

香港男星吳彥祖近日到東京參觀車展，隨後還在社群網站上分享心得，作為車迷的他非常享受在其中，不過見到現場許多攝影師都聚集在車子前，卻不是在拍車子，而是靠在車前方的模特兒，而且某些人還會特別放大車模的某些身體部位，這種現象讓他非常傻眼：「這真的太詭異了。」

▲吳彥祖。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

▲吳彥祖逛車展，發現多數攝影師都是為了拍模特兒而去。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

吳彥祖雖然工作忙碌，但平時還是會抽空去做自己喜歡的事情，他不僅是個籃球愛好者，對車子也一直情有獨鍾，日前他現身東京參觀「Tokyo Auto Salon」車展，並在IG上與粉絲分享自己在車展中的所見所聞，稱在車展攤位上見到人潮最多的，通常都是因為車前方有個女模特兒。

▲吳彥祖。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

▲吳彥祖拍下在場男士拍攝鏡頭的畫面。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

隨後，吳彥祖分享了數張車展現場照，畫面中只見一名穿著性感的女模特兒靠在車蓋上，前方圍了一群手拿各種攝影器材的男子，大家都在猛拍，吳彥祖還拍下了那些男子的鏡頭畫面，只見上面全都是車展模特兒的照片。

▲吳彥祖。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

▲吳彥祖認為在車展狂拍模特兒是件很詭異的事情。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

吳彥祖解釋，車展的廠商回聘請模特兒前來，幫忙引來人潮，「讓那些變態的傢伙拍她們的照片，你在攤位前看到人潮，同常都是因為這些模特兒。我發誓大多數的攝影師都是為了這些女孩而來的，你可以發現他們還會放大女生的身體部位，以滿足、逗樂他們的戀物癖，超詭異。」隨後他還表示在現場某個攤位上看到「脫衣女郎的大池」，讓他非常傻眼。

▲吳彥祖。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

▲吳彥祖。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

▲吳彥祖分享許多逛車展的所見所聞。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

不少網友看了他的發文以後，紛紛表示認同，「你點出了車展的重點」、「在車展這都是很平常的」，也有不少人大讚他非常正直，是個好男人。

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