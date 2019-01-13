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豪宅客廳突出現「陌生男子」　溫碧霞出國躲一劫！

記者傅家妤／綜合報導

女神溫碧霞13日出席活動時透露，去年聖誕節期間，與家人一起到峇里島旅遊，沒想到就在度假期間，接到家中幫傭來電，稱有人闖入家中，當時該名男子就站在客廳正中央，所幸幫傭一出現，對方就隨即落跑，沒有傷害任何人，家中也沒有任何財務損失，但事後想起來，溫碧霞依舊有些許後怕並直呼：「真的好恐怖！」

▲▼溫碧霞。（圖／翻攝自微博／溫碧霞）

▲溫碧霞外出旅遊期間，家中遭歹徒闖入。（圖／翻攝自微博／溫碧霞）

溫碧霞13日晚間出席某活動時透露，在聖誕節期間與家人到峇里島旅遊，沒想到就在聖誕節隔天，就接到家裡幫傭來電，稱有人闖入家中，她還原當時的情況：「我們去旅遊，工人原本已經放假，不過剛好當天工人就回去裡做家務。她是在房間燙衣服，後來聽到外面有聲音，走出去就看到有個男人站在可停正中央。」幸虧當時歹徒見到家中有人就慌忙離去。

▲▼溫碧霞。（圖／翻攝自微博／溫碧霞）

▲▼溫碧霞。（圖／翻攝自微博／溫碧霞）

▲溫碧霞在聖誕節期間與家人到峇里島旅遊。（圖／翻攝自微博／溫碧霞）

在接到幫傭的通知後，人在外地的溫碧霞也火速報警，警方調查後，發現該名嫌犯是在她家中花園山坡下挖了個洞，然後潛入家中，她聽了也感到有些許後怕，慶幸當時歹徒並沒有拿刀傷人，為了避免類似情況發生，她也特別安裝了警報系統，決定往後如果再出遠門，會安排家裡要有人在，也會養狗看門。

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