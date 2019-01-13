《黑豹》CP出現？　齊爾蒙格爆戀情…鬆口「愛這女孩到死！」

記者傅家妤／綜合報導

男星麥可B喬丹（Michael B.Jordan）在漫威電影《黑豹》中，飾演反派角色「齊爾蒙格」，隨著電影大賣，他的人氣也跟著水漲船高。近來他與女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）傳出緋聞，兩人曾在《黑豹》中合作過，因此粉絲都非常希望他們可以組成一對「黑豹CP」，近日他終於鬆口回應此事：「我愛這女孩到死！」但只是像朋友的那種愛。

▲麥可B喬丹與露琵塔尼詠歐傳出緋聞。（圖／翻攝自IG／麥可B喬丹）

露琵塔尼詠歐在電影《黑豹》當中，其實是出演「黑豹特查拉」的愛慕對象「娜奇雅」，不過現實中她卻與麥可B喬丹傳出緋聞，事情的源起，其實是她在IG上曬出一段影片，該段影片是兩人出席金球獎時，在後台與另一名《黑豹》演員戴奈古瑞菈（Danai Gurira）一起拍下的。

▲麥可B喬丹與露琵塔尼詠歐及戴奈古瑞菈一起拍搞怪影片。（圖／翻攝自IG／麥可B喬丹）

從影片中可以看到，戴奈古瑞菈原本正在等電梯，沒想到門一開卻驚見麥可B喬丹與露琵塔尼詠歐在擁吻，最後她一手把男方推開，與露琵塔熱吻起來，該逗趣影片掀起不少熱議，當時就有不少網友敲碗希望麥可B喬丹與露琵塔尼詠歐可以真的在一起。

事後，麥可B喬丹與露琵塔尼詠歐又被發現在社群網站上互動頻頻，而且他還公開邀約對方去吃甜點，更讓大家確信兩人真的在交往，緋聞鬧得沸沸揚揚，事後麥可B喬丹將該邀約發文刪除。

▲麥可B喬丹與露琵塔尼詠歐外貌上非常登對，不少人都希望兩人震的在一起。（圖／翻攝自IG／麥可B喬丹、露琵塔尼詠歐）

近日他終於開腔回應此事，強調自己與露琵塔尼詠歐是認識多年的好友，「我很尊重她，我會愛這女孩愛到死。」但兩人只是朋友的那種愛。而女方也鬆口：「真的很難找到一個跟你這麼有火花的人，可以找到然後還能一起工作，這對作為演員的我們來說真的很難得，我們真的很享受有彼此的陪伴，無論是在鏡頭前或鏡頭後。」不過她隨後也強調兩人只是工作上的搭檔，並非情侶。

▼麥可B喬丹與露琵塔尼詠歐拍下的搞怪影片。（圖／翻攝自IG／麥可B喬丹）