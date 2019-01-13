「猛毒」湯姆哈迪當爸！　寶寶名字曝光…與《阿甘正傳》有關

記者傅家妤／綜合報導

英國男星湯姆哈迪（Tom Hardy）主演電影《猛毒》票房在全球開出亮眼成績，其人氣也隨之水漲船高，事業得意的他近日傳出當爸喜訊，老婆夏洛特萊莉在上個月（Charlotte Riley）順利產下男娃，他正式成為三個小孩的爸爸，兩人寶寶取名為「Forest」。

▲湯姆哈迪飾演「猛毒」人氣再度飆升。（圖／翻攝自《猛毒》預告／索尼影業）

根據《Us Weekly》報導，夏洛特萊莉近來已經低調產下第二胎，而且是個男娃，知情人士透露：「新生兒長得幾乎與湯姆一模一樣。」夫妻倆為寶寶取名為「Forest」，因為兩人都是湯姆漢克斯（Tom Hanks）所主演的電影《阿甘正傳》的超級粉絲。

▲湯姆哈迪與老婆夏洛特萊莉上個月迎來二寶。（圖／達志影像）

湯姆哈迪2009年拍攝影集《黑道之家》與夏洛特萊莉擦出火花，於2014年悄悄在法國完婚，隔年迎來兩人的第一個愛情結晶，據悉是個女兒，但夫妻倆從未對外公開女兒的名字，如今再度迎來二寶，正式升格為四口之家。

事實上，湯姆哈迪過去與舊愛Rachael Speed育有10歲兒子Loius，他一直都非常重視小孩的隱私，過去他在受訪時曾表示：「如果有人偷拍我小孩，我會毫不猶豫地把他的相機拿走，然後把對方打到屁滾尿流。」因此這次再度當爸的消息也足足瞞了一個月才曝光。