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被粉絲怨「太常cue張杰」　謝娜還原《妻子浪漫旅行》錄製真相

記者傅家妤／綜合報導

大陸主持人謝娜與老公張杰結婚7年，先前搭檔參加節目《妻子的浪漫旅行》，夫妻倆甜蜜互動掀起不少關注，討論度也非常高，近日有網友在微博「超級話題」抱怨，認為她在節目中太常把張杰掛在嘴邊，沒想到就釣出本人回應，這麼做是為了方便節目的剪接，「我在做什麼，我心裡很清楚。」

▲▼謝娜被粉絲嫌。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》、謝娜超級話題）

▲謝娜與張杰一起參加真人秀節目。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

《妻子的浪漫旅行》雖然已經播畢，但近日有消息傳出節目組已經正在尋覓第二季的嘉賓，該節目再度掀起討論。近日謝娜現身在微博的「超級話題」上，有網友趁機留言要求，希望她往後上綜藝節目，不要一直把老公張杰掛在嘴邊。

▲▼謝娜被粉絲嫌。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》、謝娜超級話題）

▲謝娜解釋自己為何會常在節目中提及老公。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

對此，謝娜也親自跳出回應，自己所作所為是為了節目可以銜接流暢，「這是夫妻觀察類的真人秀節目，一個外場一個內場，第一季節目組希望我和杰哥作為場外場內的連接，我提杰哥可以轉到棚內，完成場內場外的自然連接。」隨後她還舉例，如果自己在錄製時，向老公告白，當鏡頭轉到棚內時，就可以讓另一組嘉賓郭曉東對身在外地的老婆表白，謝娜強調：「我在做什麼，我心裡很清楚，明白的自然會明白。」她也希望粉絲可以像自己一樣，凡事都可以看到好的那一面，一直開心。

解釋完以後，謝娜隨即離開「超級話題」的討論區，稱「超話是這樣的啊」、「為什麼不能快快樂樂的，怨氣這麼重」、「睡覺了，我覺得我不太適合超話」，疑似被網友激怒離開。

▲▼謝娜被粉絲嫌。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》、謝娜超級話題）

▲▼謝娜被粉絲嫌。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》、謝娜超級話題）

▲謝娜發文。（圖／翻攝自微博／謝娜超級話題）

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