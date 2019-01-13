尼克生子計劃曝光！　想用領養「背後原因與Ashly有關」

記者傅家妤／綜合報導

YouTuber「這群人」的成員尼克13日終於向女友Ashly求婚成功，這群人的所有成員也都在場見證這重要一刻。其實尼克與Ashly已經交往多年，兩人一直都是以結婚為前提交往，過去甚至在鏡頭前談論過生子問題，並稱已經有「不生小孩」的共識，而是選擇用領養。

▲尼克向Ashly求婚成功。（圖／翻攝自Facebook／Ashly）

尼克2017年曾與女友Ashly錄製影片表示，兩人有共識，就是即便將來結婚，也不會生小孩，而是會選擇用領養，其中原因包括他心疼Ashly要經歷懷胎十月、生產的痛苦，以及2人都不認同「傳宗接代」的想法等。不過當時他們也有強調，不生小孩只是個人選擇，以及當下的想法：「我們不能保證我們以後不會生，可是我們現在的想法就是不生，然後領養。」

▲尼克曾說過與女友已經有共識「不想生小孩」。（圖／翻攝自Facebook／Ashly）

不過早前Ashly曾拍攝惡整尼克的影片，用朋友的驗孕棒，向對方謊稱自己已經懷孕。當時尼克雖然一度非常震驚，但是還是非常感性向女友表示：「這一定是緣分，因為在我們極力阻止之下，他都願意到來。」雖然沒想過自己有天會當爸爸，但卻已經開始計劃未來要如何省錢，超有愛反應也讓女友感動不已，當時就有不少網友大讚尼克很適合當爸爸。

如今尼克求婚成功，與女友也正式準備踏入人生新階段，雖然不知道兩人對於「不生小孩」的想法是否有所動搖，但粉絲也為兩人感到開心不已，也有不少人在底下送上祝福：「恭喜」、「希望你們可以早日完婚、生小孩！」

▼尼克與Ashly曾說過不想生小孩。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）