快訊／星爵求婚成功！　恢單2月…秒娶小11歲阿諾千金

記者傅家妤／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）求婚了！他與前妻安娜法芮斯2018年11月初才剛簽字離婚，正式恢復單身，沒想到事隔不到2月，就向新歡小11歲「阿諾千金」凱薩琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）求婚，他在IG上報喜：「親愛的凱薩琳，真的很開心你答應了！」

▲星爵求婚成功。（圖／翻攝自IG／克里斯普拉特）

星爵在IG上與粉絲分享喜訊，「親愛的凱薩琳，真的很開心你答應了，真的很興奮可以娶到你。」還附上放閃圖，開心擁吻未婚妻，凱薩琳左手無名指上戴著超大婚戒，依偎在他的懷中，雖然僅露出半邊臉，但仍可以看到她嘴角上揚，幸福模樣讓人稱羨。

▲「星爵」克里斯普拉特上個月才首次主動在IG上放閃。（圖／翻攝自IG／克里斯普拉特）

星爵在2018年6月被拍到與凱薩琳約會，隨後被問及感情事，也好不避諱地大方認愛，事後兩人也經常被拍到一起外出約會，甚至還帶著星爵5歲大的兒子一起出遊，不過兩人雖然愛得火熱，卻從未主動曬出合照，直到星爵正式簽字離婚後，2018年聖誕前夕，星爵才主動在IG上曬出多張合照放閃，並告白對方：「妳的笑容讓整個房間都亮了起來，我很珍惜我們一起相處的時間，很高興上天把妳帶放進我的生命中，謝謝你的歡笑、親吻、對話、爬山，還有愛和關心。」沒想到事隔1月，他就主動曝光喜訊，成功抱得美人歸，迎來第二個春天。