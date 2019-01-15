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快訊／劉至翰二任妻子宣佈「離婚」：劉先生有了更好的選擇

記者林奕如／台北報導

劉至翰被媒體拍到和台大嫩女進入香閨3個半小時，事情曝光引發討論，他透過經紀人表示：「她只是車友」，但驚爆「我已經和老婆協議離婚」，稍晚劉至翰二任妻子Vivian正式聲明，「我和劉至翰先生今天起正式分開，從此以後沒有婚姻關係。劉先生也已經有了更好的選擇。」

▲劉至翰認了「與老婆決定離婚」！。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）

▲劉至翰認了「與老婆決定離婚」。（圖／翻攝劉至翰臉書）

▲劉至翰和二任妻子Vivian。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）

劉至翰2011年和第一任妻子林子瑄離婚，當時鬧得風風雨雨，之後和圈外人Vivian結婚，2018年9月他在臉書po出罹患青光眼並動手術照片，另一半守候在旁，看得出來夫妻情深，隔3個月，夫妻也一起牽手參加伊正父親的告別式，看不出任何異狀。

不過圈內一直盛傳劉至翰婚變，甚至爆出有外遇台大研究所張女，這次被媒體拍到在新店碧潭和一名嫩女一起出現，他進入女方住所3個半小時，之後一起離開香閨。爆出有小三，對此，經紀人回應：「她是車友，一起騎腳踏車女孩子。」對於藝人私事，經紀人不過問，「真的一概不清楚。」

▲▼伊正父親公祭-劉至翰。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉至翰去年12月和二任妻子出席伊正父親公祭。（圖／記者黃克翔攝）

稍晚，劉至翰二任妻子Vivian正式發出聲明，她表示，「我和劉至翰先生今天起正式分開，從此以後沒有婚姻關係，沒有誰對誰錯，是這近八年來互相已經無法再認同彼此的生活方式和相處狀況，感情上沒有共同的認知，造成了今天無法挽回的遺憾，各自有了新的人生想法，劉先生也已經有了更好的選擇。」她也感謝對方把自己和前夫生的女兒視如己出，全程以劉先生來稱呼，顯然感情已經回不去了。

劉至翰妻子Vivian聲明

首先

先感謝在這段不算短的時間裡
身邊瞭解狀況的家人朋友
一直給予我很多的關心和鼓勵
也支持著我做出的困難決定
所有的傷心難過因為有你們的愛
我才可以用平靜的心處理事情

我和劉至翰先生今天起正式分開
從此以後沒有婚姻關係
沒有誰對誰錯
是這近八年來互相已經無法再認同彼此的生活方式和相處狀況
感情上沒有共同的認知
造成了今天無法挽回的遺憾
各自有了新的人生想法
劉先生也已經有了更好的選擇
只能說在夫妻關係中
我們都沒有扮演好各自的角色
所以我們認真的面對現實
做了這個決定

或許有遺憾
或許有傷感
但是我希望帶著大家的祝福和愛
能夠活下去

這段時間謝謝大家
真的非常感激

我也深深感謝劉至翰先生這些年對我們母女家人的付出與照顧
對女兒視如己出無私的愛
真的很謝謝

最後
感謝上天賜與這份得來不易的緣份，也祝福劉先生
願你幸福快樂


Vivian❤

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