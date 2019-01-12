獨家照／大飛紐約求婚記！「擁吻果凍姐姐」8張閃圖甜到炸

記者林奕如／專訪

大飛交往楊晨熙（果凍姊姊）6年，自認處女座不是浪漫的人，決定要做一件最浪漫的事「帶她去紐約求婚」，他說，其實一切起源是攝影師搶到航空公司標錯的機票，台幣3千元就來回紐約，女友也說要一起去，他覺得是最好時機，於是用拍MV的名義，完成最難忘的求婚感動。

▲大飛紐約求婚楊晨熙。（圖／大飛提供）

大飛透露，此行一直叮嚀女友要穿漂亮一點，加上隨行有攝影師，讓女友一直有拍攝MV感覺，他笑說：「原本想在時代廣場求婚，但人潮實在太多，最後選在布魯克林旋轉木馬旁，她可以好好聽我說話。」哽咽求婚之後，女友隔天起床還傻問：「這一切不是在演戲嗎？」

▲大飛旋轉木馬前擁吻果凍姐姐閃炸。（圖／大飛提供）

紐約求婚超感動，但此行其實很累人，大飛分享，真的是走到腿酸，女友楊晨熙腳都浮腫了，差點穿不下鞋子，因此MV中有一幕是女友撒嬌要人背，是真實狀況。他還有一次要搭長途夜車5小時，先移動到車站等車，「我們就跟街友一樣睡在大廳椅子上，她也沒有任何抱怨，反而覺得是很有趣經驗。」

▲大飛趁機會和果凍姐姐遊紐約。（圖／大飛提供）

求婚就這麼浪漫，結婚要如何突破，大飛笑說，如果有能力夢想是像周杰倫古堡婚禮，或是Janet的極光婚禮，不然大峽谷高空中完婚也可以，但無論如何，他體貼表示：「讓女生開心最重要。」他知道女友喜歡海島婚，自己也嚮往這種形式，「三五好友大家一起來放鬆，也不用太制式。」他現在努力經營樂團「YellowBlack 耶魯布萊克」，同時間跨足戲劇、主持，感謝女友全力支持。

▲大飛希望給女友難忘求婚。（圖／大飛提供）