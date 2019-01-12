ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家照／大飛紐約求婚記！「擁吻果凍姐姐」8張閃圖甜到炸

記者林奕如／專訪

大飛交往楊晨熙（果凍姊姊）6年，自認處女座不是浪漫的人，決定要做一件最浪漫的事「帶她去紐約求婚」，他說，其實一切起源是攝影師搶到航空公司標錯的機票，台幣3千元就來回紐約，女友也說要一起去，他覺得是最好時機，於是用拍MV的名義，完成最難忘的求婚感動。

▲大飛紐約求婚楊晨熙。（圖／大飛提供）

▲大飛紐約求婚楊晨熙。（圖／大飛提供）

▲大飛紐約求婚楊晨熙。（圖／大飛提供）

大飛透露，此行一直叮嚀女友要穿漂亮一點，加上隨行有攝影師，讓女友一直有拍攝MV感覺，他笑說：「原本想在時代廣場求婚，但人潮實在太多，最後選在布魯克林旋轉木馬旁，她可以好好聽我說話。」哽咽求婚之後，女友隔天起床還傻問：「這一切不是在演戲嗎？」

▲大飛紐約求婚楊晨熙。（圖／大飛提供）

▲大飛紐約求婚楊晨熙。（圖／大飛提供）

▲大飛旋轉木馬前擁吻果凍姐姐閃炸。（圖／大飛提供）

紐約求婚超感動，但此行其實很累人，大飛分享，真的是走到腿酸，女友楊晨熙腳都浮腫了，差點穿不下鞋子，因此MV中有一幕是女友撒嬌要人背，是真實狀況。他還有一次要搭長途夜車5小時，先移動到車站等車，「我們就跟街友一樣睡在大廳椅子上，她也沒有任何抱怨，反而覺得是很有趣經驗。」

▲大飛紐約求婚楊晨熙。（圖／大飛提供）

▲大飛紐約求婚楊晨熙。（圖／大飛提供）

▲大飛趁機會和果凍姐姐遊紐約。（圖／大飛提供）

求婚就這麼浪漫，結婚要如何突破，大飛笑說，如果有能力夢想是像周杰倫古堡婚禮，或是Janet的極光婚禮，不然大峽谷高空中完婚也可以，但無論如何，他體貼表示：「讓女生開心最重要。」他知道女友喜歡海島婚，自己也嚮往這種形式，「三五好友大家一起來放鬆，也不用太制式。」他現在努力經營樂團「YellowBlack 耶魯布萊克」，同時間跨足戲劇、主持，感謝女友全力支持。

▲大飛紐約求婚楊晨熙。（圖／大飛提供）

▲大飛紐約求婚楊晨熙。（圖／大飛提供）

▲大飛希望給女友難忘求婚。（圖／大飛提供）

伊能靜失婚焦慮爆哭！　秦昊轉頭就走：有病要治

推薦閱讀

獨家／張彬彬和女神拍完《花不棄》　林依晨噴笑：他覺得我是諧星！

米可白「胸前一條線」好辣！人妻對戲薛仕凌：我臉紅了

專訪／曾之喬19歲陷憂鬱症！痛苦失眠5年「深夜傳求救簡訊」

鄭人碩半夜長訊慌張道歉　吳慷仁回傳3字：你豬頭

鍾瑶高中曖昧「借你外套穿」充滿暗示　甜互動子閎被封「艾竇CP」

《大時代》煥然貼心剝蝦追王瞳　正牌男友艾成吃醋了！

中國最帥女生是《小女花不棄》莫公子　網掉下巴：帥到爆！

舊金山大橋旁熱吻溫昇豪　曾珮瑜感動緊抱淚流不停

白冰冰MV被轟沒質感　一見到「韓國瑜」嬌喊：我多委屈啊！

搖滾區看劉以豪、陳庭妮擁吻　劉子千哀怨不公平

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿！18年後終於懂了：這才是愛情

17歲少女泡湯被揭「家醜房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗

用垃圾袋、毛巾煮麵！　孫安佐曝「監獄最夯料理」4步驟：OO我婆啦

長髮「滴姐」正臉曝光掀暴動！　蔡阿嘎眼冒愛心：太正了

BLACKPINK Lisa染成漸層淺灰髮色！　仙女美貌震驚1.2萬網友

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

大女兒難產、小女兒急產…　許維恩二姊連2胎「沒了半條命」！

王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「台灣唯一女星」入圍亞洲電影大獎！她強尬惠英紅、松岡茉優
  2. 孫生睡木椅6年「第一次期待過年」　利菁曝對話截圖：看到想哭！
  3. 獨家照／大飛紐約求婚記！「擁吻果凍姐姐」8張閃圖甜到炸
  4. 曾國城犯「麻將禁忌」　打1圈輸3萬：把把都跟我有關
  5. 《玩很大》試用期滿！小鬼卡關突爆「可能我被換掉」　網錯愕：真要走？
  6. 少女時代驚喜訪台中夜店！　中部粉絲暴動：衝一波
  7. 《YG寶石盒》一口氣刷9人！老楊終於宣布新男團正確人數
  8. 含羞草娃娃機「1台半月賺4萬」有人投錢不夾⋯原因超暖
  9. Albee范乙霏遠雄尾牙「深V掉半球」！　搭檔張立東：我們是神鵰俠侶
  10. 荷蘭為蔡明亮舉辦電影回顧展！「門票早早就賣完了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366