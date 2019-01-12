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小彬彬失婚2次「還是想交女友」　兒小小彬吐槽：等我出家吧

記者林奕如／台北報導

小彬彬童星出道，歷經2次婚變，他依舊對感情有期待，坦言還是會想要交女友，一旁就讀國二的兒子小小彬吐槽：「歷經這些事，你還想交女友，等我出家吧！」小彬彬以為是指「出家」，笑說那就永遠不行的意思嗎，小小彬快語解釋，指的是他出家門獨立意思。

▲小彬彬暴瘦20公斤，轉當直播主。（圖／記者林奕如攝）

▲小彬彬年收2店，目前轉當直播主。（圖／記者林奕如攝）

小彬彬第一任婚姻生下小小彬、迷你彬，2011年再婚娶小君，生下三子萌萌彬，婚姻維持5年就鬧婚變，當時透過媒體互嗆，他更放狠話：「誰要她誰倒楣」，之後態度軟化，但感情已經回不去。小彬彬失婚2次，兒子小小彬都看在眼裡，被問對爸爸想交女友想法，直接吐槽不留情，讓眾人大笑；二兒子迷你彬一旁酷酷表示，「無所謂，我沒意見。」

▲小彬彬暴瘦20公斤，轉當直播主。（圖／記者林奕如攝）

▲▼小彬彬暴瘦20公斤，跟以前身形差很大。（圖／記者林奕如、林映妤攝）

▲▼秦楊籌拍《月圓人團圓：兩岸一家親》，顧婕、唐從聖、小彬彬、迷你彬、張峰奇、劉沛緹（舊名劉曉憶）出席。（圖／記者林映妤攝）

小彬彬收掉羊肉爐以及熱炒店生意之後，現在轉當直播主，12日出席黑傑克數位文創公司尾牙，暴瘦20公斤亮相，臉部跟身材都大消風，他透露，因為髖關節壞死開刀，休養3個月想了很多，才下定決心收掉餐廳，一切重新出發，他不擔心業績，自豪：「以前婆婆媽媽來我餐廳都說很帥，希望能吸引到忠實客群。」他現在也不排斥拍電影，重返演藝圈。

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