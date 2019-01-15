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劉至翰爆偷吃台大嫩妹　「進入香閨3.5小時」：她是車友

記者林奕如／台北報導

劉至翰和第二任妻子Vivian結婚近5年，爆出偷吃傳聞，外傳第三者是台大研究生張女，被媒體拍到在新店碧潭和嫩妹相處，一起在香閨3個半小時，對此，他透過經紀人表示，正在和妻子協議離婚，至於該女生，澄清：「她是車友，一起騎腳踏車女孩子。」

▲劉至翰1個月前才和老婆去騎公路自行車。（圖／翻攝自臉書／劉至翰）

▲劉至翰1個月前才和老婆去騎公路自行車。（圖／翻攝自臉書／劉至翰）

劉至翰2011年和第一任妻子林子瑄離婚，當時鬧得風風雨雨，之後和圈外人Vivian結婚，2018年9月他在臉書po出罹患青光眼並動手術，另一半守候在旁，看得出來夫妻情深，隔3個月，夫妻也一起參加伊正父親的告別式，看不出任何異狀。

根據《蘋果》媒體報導，劉至翰婚變傳聞已久，傳出外遇台大研究所張女，媒體拍到他在碧潭和年紀相當小的嫩妹現身，進入女方香閨3個半小時，之後一起離開。劉至翰爆出有小三，對此，經紀人回應：「她是車友，一起騎腳踏車女孩子。」對於藝人私事，經紀人不過問，「真的一概不清楚。」

劉至翰因為參與馬拉松，瘦身幾十公斤。（圖／翻攝自劉至翰臉書）

▲劉至翰因為參與馬拉松，瘦身10多公斤。（圖／翻攝自劉至翰臉書）

不過劉至翰和老婆感情似乎回不去了，他透過經紀人表示，「半年前經商不順，損失巨大，為避免家庭受影響，我們做出了一些決定。」目前兩人已經協議離婚，這幾天預計辦離婚手續。

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