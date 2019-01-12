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霸道總裁禾浩辰貼臉狂撩　安心亞招認：有點動心了

記者林奕如／台北報導

禾浩辰在台視、三立《你有念大學嗎？》飾演校園屁孩，因此槓上學霸安心亞，劇中自然互動，戲外兩人短時間建立起交情，主要是禾浩辰很敢玩，總是在拍戲現場逗著安心亞一直笑，像是會做幼稚的事來耍帥，或沒事突然握著拳頭放在安心亞眼前，讓安心亞嚇到以為他拳頭裡有蜘蛛。

▲安心亞在《你有念大學嗎?》禾浩辰狂撩。（圖／三立提供）

▲安心亞在《你有念大學嗎?》被禾浩辰狂撩。（圖／三立提供）

禾浩辰覺得自己平常不太會撩妹，臉皮算薄的，但如果熟了以後，就會漸漸開始皮起來，所以拍戲到現在，只敢對安心亞這樣開玩笑，他還說撩妹舉動跟男生外貌沒關係，只要天時地利人和，人人都可以是撩妹高手。安心亞也表示確實有好多男生愛耍帥撩妹，但不會覺得是種性騷擾啦！因為態度很重要，她認為自己尺度滿寬的，很能開玩笑，想撩就來沒關係。

▲安心亞在《你有念大學嗎?》禾浩辰狂撩。（圖／三立提供）

▲安心亞和禾浩辰互動自然。（圖／三立提供）

而本週劇情播出，兩人進入職場後，富二代禾浩辰希望老同學安心亞進入自家百貨公司幫他創造業績，因此不斷耍帥去撩對方，安心亞則帶著無奈的表情，不少粉絲被互動圈粉。現實生活中，他有事沒事站在她對面時，喜歡不斷眨眼睛，她也是會無奈大笑：「你又在莫名其妙亂放電，還是你眼睛怎麼了？顏面神經失調了嗎？」

▲安心亞在《你有念大學嗎?》禾浩辰狂撩。（圖／三立提供）

▲安心亞和禾浩辰組成CP。（圖／三立提供）

角色是撩妹高手，禾浩辰覺得最有力的一句撩妹話是單膝下跪說「嫁給我吧！」但每位女生都有尺度標準，越界太多對方還是會不高興的。安心亞的尺度，則是「不能做只有男朋友才能做的事！」但男生如果撩她，再配上可愛動作，就絕對會打動，她表示有次禾浩辰耍帥變魔術，還真的有些撩動她了。

此外，三立電視原本想進入中華電信MOD豪華餐，但11日召開會議，針對三立、福斯、鴻基 MBC 綜合台、tvN Movies4等頻道加入討論，可惜最終人未達3／4門檻，三立電視對此表示遺憾，並指出「MOD已呈現「劣幣驅逐良幣」的可悲現象。

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