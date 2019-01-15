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《家有仙妻》隔27年翻拍鬧雙胞！原創伍宗德怒：拿我的老婆一賣再賣

記者林奕如／台北報導

伍宗德導演1991年製作《家有仙妻》，在兩岸大紅，事隔27年傳出翻拍，但版權鬧出爭議，北京九品芝麻影視聲明是唯一買走華視授權，伍宗德15日跳出來氣「奪妻之恨」，手拿大陸「作品登記證書」證明主創權，更表示華視有三大瑕疵，怒罵仲介商：「拿我的老婆一賣再賣。」對此，華視聲明擁有《家有仙妻》完整著作權。

▲伍宗德導演重申《家有仙妻》版權。（圖／記者林奕如攝）

▲伍宗德導演和周雅芳拿出《家有仙妻》作品登記證書。（圖／記者林奕如攝）

《家有仙妻》由林以真、澎恰恰、孫興、戈偉如主演，故事由女導演意外撿到有靈性的玉鐲，並找到真命天子結婚，有喜劇的劇情，加上奇幻橋段，當時在台灣、大陸播出紅極一時，許多網友也回憶「是我童年回憶」、「誰能超越這劇情」。

電視劇《家有仙妻》－林以真。圖／翻攝網路

▲電視劇《家有仙妻》林以真擔任女主角。（圖／翻攝網路）

伍宗德導演表示：「兩岸電視圈只有伍宗德有資格拍攝跟改編電視劇《家有仙妻》。」他以「法理情」支持自己論點，拿出「大陸作品登記證書」說明一切，他表示，2017年12月華視所屬華視文化將改編權賣給「北京九品芝麻影視」，伍宗德親赴華視與總經理及法務同仁開了2次會，確定授權有3大問題。

▲伍宗德導演重申《家有仙妻》版權。（圖／記者林奕如攝）

▲伍宗德導演重申《家有仙妻》版權。（圖／記者林奕如攝）

▲伍宗德導演重申《家有仙妻》版權。（圖／伍宗德導演提供）

「第一、華視授權《家有仙妻》法源有爭議性。第二、轉授權有公務流程的瑕疵，華視所有節目授權給華視文化，但沒有尊重主創人。第三、這是兩岸公認最值得改拍的大IP，華視文化卻將該劇低價賣出去，九品芝麻再轉授權10倍高價賣給『拾壹俠影視』，行徑存在許多疑點。」伍宗德導演更拿出當時跟華視總經理郭倍宏微信截圖，華視允諾發函給九品芝麻，終止不當授權。

▲《家有仙妻》翻拍陸版。（圖／翻攝自微博）

▲《家有仙妻》翻拍陸版。（圖／翻攝自微博）

伍宗德透露，曾和買到版權的「拾壹俠」總經理栢輝碰面，對方透露已不敢拍攝，甚至請他「可不可以告我」，讓他腦子都昏了。他也說，有次跟九品芝麻影視方見面，對方走的時候問他一句話：「授權給拾壹俠影視時限在2108年12底完成，那我可不可以繼續授權給其他人。」讓伍宗德氣到大罵：「你已經低買十分之一，高價賣賺到錢了，你怎麼還會這樣說，你腦袋壞掉了，你沒有良心，那是我的心血。」

▲▼ 《家有仙妻》翻拍惹議。（圖／翻攝自微博）

▲九品芝麻影視聲明。（圖／翻攝自微博）

近來九品芝麻影視聲明重申版權，伍宗德直呼：「你只是一個仲介商，停止吧，停止混淆視聽，以你的名目，就可以掩蓋真正的事實，千萬不要去購買，已經有一個單位（拾壹俠）血本無歸，我希望不要第二個。」這些爭議阻擋不了伍宗德導演翻拍決心，預計2月14日在廈門開鏡，女主角是誰保密到家，但表示一定讓大家滿意。

華視對此回應，針對伍宗德導演聲明擁有《家有仙妻》合法著作權一事，中華電視公司重申，係依當年戲劇節目合約書中相關條款，中華電視公司擁有《家有仙妻》完整著作權，亦在經法務部門確認版權歸屬後，合法將大陸地區翻拍版權轉授予北京九品芝麻影視傳媒公司，特此聲明以正視聽。

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關鍵字

伍宗德, 家有仙妻, 九品芝麻影視

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