53歲陳亞蘭無緣白紗「先穿碩士服」　感動：豬大哥在天上看著我

記者林奕如／台北報導

53歲陳亞蘭在師大國際時尚高階管理碩士在職專班攻讀碩士學位，讀了17個月，雖然論文還沒交，但今開心現身畢業典禮，83歲媽媽吳水月也露面，她也是歌仔戲界知名演員，演出關公而聞名，稱讚女兒穿碩士服「金大方」，陳亞蘭笑說：「沒穿到結婚禮服， 穿到碩士服也是很棒！」

▲陳亞蘭媽媽吳水月EMBA碩士畢業典禮 。（圖／寶麗來提供）

陳亞蘭感動表示：「媽媽從沒有參加過我的畢業典禮。」陳媽媽透露，陳亞蘭小時喜歡讀書，但沒有環境，加上她四處帶女兒奔波，沒有機會好好唸書，陳亞蘭則說，自己有一個哥哥，爸爸覺得女生不用唸這麼多，嫁人就好，想不到還沒嫁，現在還來讀書。陳亞蘭目前小姑獨處，媽媽希望她嫁人，但陳亞蘭笑說：「我的名字台語唸陳亞蘭，最後一個字難。」

▲陳亞蘭EMBA碩士畢業典禮 。（圖／寶麗來提供）

陳亞蘭為了就讀EMBA，每個星期六日沒休息，她想起當年和豬哥亮合作節目，豬大哥有鼓勵她讀書，這次順利畢業，她感念：「相信豬大哥有在天上看著我」。至於論文部分，她的題目一定是跟歌仔戲有關，眾人擔心沒時間寫，她忙表示：「我親筆寫過書耶，只是寫了7年。」她的師父楊麗花近來面臨骨科名醫丈夫洪文棟過世，婚變私生子爭議又起，陳亞蘭低調回應：「她很好、心情有好點。」