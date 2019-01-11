白冰冰MV被轟沒質感　一見到「韓國瑜」嬌喊：我多委屈啊！

記者林奕如／台北報導

白冰冰自掏腰包50多萬元製作《來去高雄》MV引起爭議，被網友轟沒質感，加上引用齊柏林作品《飛閱高雄》沒寫出處，惹得阿布電影公司不開心，她11日錄製三立、中視除夕特別節目《2019超級華人風雲大賞》，一看到郭子乾假扮的韓國瑜，立刻忍不住抱怨：「我多委屈啊！」

▲白冰冰一看到「韓國瑜」喊：我多委屈啊。（圖／記者林敬旻攝）

白冰冰不等媒體提問，自己主動澄清，早上已經跟阿布電影公司董事長達成協議，「當然懂版權很重要，使用之前有仔細看過合約，到底可不可以，知道完全授權高雄市政府，個人以為沒問題，但是忘記台灣人的眉角，沒先跟阿布打招呼，現在都能理解了。」她也說，有人喜歡有人不喜歡，希望大家多一些鼓勵，吳宗憲在旁替她抱不平，要酸民們「不服來戰」。





▲憲哥替白冰冰抱不平，要酸民「不服來戰」。（圖／記者林敬旻攝）

吳宗憲在除夕特別節目中與兒子鹿希派同台演出，白冰冰好奇孫安佐是不是要跟鹿希派合作，吳宗憲大喊：「見鬼啦！」碎念兒子是小王八蛋，白冰冰嚇一跳，以為他在罵孫安佐，吳宗憲解釋是罵兒子啦。

▲三立、中視聯合除夕特別節目「2019超級華人風雲大賞」。（圖／記者林敬旻攝）

至於新年紅包，白冰冰笑說今年沒賺錢，替高雄MV就花費超過了50萬，農曆年假計畫要去斯里蘭卡度假。王仁甫唯一要送出的紅包就是要給民宿員工，不過一切還要問財務長老婆。吳宗憲表示，公司員工年終平均2個月起跳，最高上看6個月，分公司也已經在高雄開立，員工規模上百人。

除夕節目今年特色是「5大主題PK」、「3台重量級主持人齊聚」、「5大華流歌手演出」、「共58位藝人參與演出」， 主持群演出包括吳宗憲、曾國城、白冰冰、于美人、孫協志、王仁甫、澎恰恰、許效舜、苗可麗、許孟哲、KID、黃鴻升、蔡昌憲、Lulu、納豆等，大陣仗是歷年之最，每位參與藝人都使出渾身解數。