ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白冰冰MV被轟沒質感　一見到「韓國瑜」嬌喊：我多委屈啊！

記者林奕如／台北報導

白冰冰自掏腰包50多萬元製作《來去高雄》MV引起爭議，被網友轟沒質感，加上引用齊柏林作品《飛閱高雄》沒寫出處，惹得阿布電影公司不開心，她11日錄製三立、中視除夕特別節目《2019超級華人風雲大賞》，一看到郭子乾假扮的韓國瑜，立刻忍不住抱怨：「我多委屈啊！」

▲▼三立除夕特別節目「2019超級華人風雲大賞」，白冰冰。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼三立除夕特別節目「2019超級華人風雲大賞」，郭子乾扮演韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲白冰冰一看到「韓國瑜」喊：我多委屈啊。（圖／記者林敬旻攝）

白冰冰不等媒體提問，自己主動澄清，早上已經跟阿布電影公司董事長達成協議，「當然懂版權很重要，使用之前有仔細看過合約，到底可不可以，知道完全授權高雄市政府，個人以為沒問題，但是忘記台灣人的眉角，沒先跟阿布打招呼，現在都能理解了。」她也說，有人喜歡有人不喜歡，希望大家多一些鼓勵，吳宗憲在旁替她抱不平，要酸民們「不服來戰」。

▲▼三立除夕特別節目「2019超級華人風雲大賞」，吳宗憲、白冰冰受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲憲哥替白冰冰抱不平，要酸民「不服來戰」。（圖／記者林敬旻攝）

吳宗憲在除夕特別節目中與兒子鹿希派同台演出，白冰冰好奇孫安佐是不是要跟鹿希派合作，吳宗憲大喊：「見鬼啦！」碎念兒子是小王八蛋，白冰冰嚇一跳，以為他在罵孫安佐，吳宗憲解釋是罵兒子啦。

▲▼三立除夕特別節目「2019超級華人風雲大賞」。（圖／記者林敬旻攝）

▲三立、中視聯合除夕特別節目「2019超級華人風雲大賞」。（圖／記者林敬旻攝）

至於新年紅包，白冰冰笑說今年沒賺錢，替高雄MV就花費超過了50萬，農曆年假計畫要去斯里蘭卡度假。王仁甫唯一要送出的紅包就是要給民宿員工，不過一切還要問財務長老婆。吳宗憲表示，公司員工年終平均2個月起跳，最高上看6個月，分公司也已經在高雄開立，員工規模上百人。

除夕節目今年特色是「5大主題PK」、「3台重量級主持人齊聚」、「5大華流歌手演出」、「共58位藝人參與演出」， 主持群演出包括吳宗憲、曾國城、白冰冰、于美人、孫協志、王仁甫、澎恰恰、許效舜、苗可麗、許孟哲、KID、黃鴻升、蔡昌憲、Lulu、納豆等，大陣仗是歷年之最，每位參與藝人都使出渾身解數。

推薦閱讀

舊金山大橋旁熱吻溫昇豪　曾珮瑜感動緊抱淚流不停

鍾瑶高中曖昧「借你外套穿」充滿暗示　甜互動子閎被封「艾竇CP」

她努力挽回渣男　迪麗熱巴霸氣外放：不要再糾纏了！

鄭人碩半夜長訊慌張道歉　吳慷仁回傳3字：你豬頭

趙麗穎《知否》甜嫁馮紹峰！7個月拍完「真的結婚了」

米可白「胸前一條線」好辣！人妻對戲薛仕凌：我臉紅了

專訪／曾之喬19歲陷憂鬱症！痛苦失眠5年「深夜傳求救簡訊」

搖滾區看劉以豪、陳庭妮擁吻　劉子千哀怨不公平

《大時代》煥然貼心剝蝦追王瞳　正牌男友艾成吃醋了！

獨家／張彬彬和女神拍完《花不棄》　林依晨噴笑：他覺得我是諧星！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Gail、李佳歡也來了！《聲林》選手演唱會1/19好評加場
  2. 《來去高雄》挨轟　炎亞綸心疼白冰冰：她有她的價值
  3. 爆為小賈斯汀鬧翻！泰勒絲久違同框賽琳娜　13年閨蜜情逼哭粉
  4. BLACKPINK Lisa染成漸層淺灰髮色！　仙女美貌震驚1.2萬網友
  5. 「假笑男孩」擠出招牌笑容　鬆懈轉頭「一秒變臉」網友超心疼
  6. 白冰冰MV被轟沒質感　一見到「韓國瑜」嬌喊：我多委屈啊！
  7. 報警抓蔣勁夫施暴！　日籍女友改口「被媒體誘導」：我反應過度
  8. BTOB「二代隊長」旼赫2月入伍　7成員今年剩4人活動
  9. 鍾瑶高中曖昧「借你外套穿」充滿暗示　甜互動子閎被封「艾竇CP」
  10. 周興哲新歌Remix《你好不好》　一夜衝上排行榜！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366