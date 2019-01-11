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中國最帥女生是《小女花不棄》莫公子　網掉下巴：帥到爆！

記者林奕如／綜合報導

邢恩在古裝劇《小女花不棄》飾演莫若菲，是林依晨同父異母的哥哥，長相俊帥又溫柔，瞬間圈粉無數，但其實她是女兒身，有「中國最帥女生」封號，就讀福建農林大學時，就以帥氣的私照在網路上爆紅，身高173公分的她，站在男主角身旁毫不遜色，女粉稱讚：「帥到爆！」

▲「中國最帥女生」邢恩在《小女花不棄》飾演莫若菲莫公子。（圖／邢恩微博）

▲「中國最帥女生」邢恩在《小女花不棄》飾演莫若菲莫公子。（圖／邢恩微博）

邢雅晨在大學是女子籃球校隊，24歲一畢業，就參加時尚品牌活動，宣告自己以邢恩名字正式進入演藝圈，出席活動身穿俐落的灰色西裝，帥度與高度都完爆許多男生。她2016年出演偶像都市情感劇《小情人》，之後也出演古裝玄幻電視劇《雲之凡》，飾演蜀山弟子宿星辰。

▲「中國最帥女生」邢恩在《小女花不棄》飾演莫若菲莫公子。（圖／邢恩微博）

▲「中國最帥女生」邢恩在《小女花不棄》飾演莫若菲莫公子。（圖／邢恩微博）

▲邢恩一頭俐落短髮，私下中性裝扮。（圖／邢恩微博）

邢恩在《花不棄》飾演林依晨同父異母的哥哥莫若菲，一出場就帥出天際，和林依晨演出自然互動，也讓不少粉絲點讚，根本不知道她是反串演出，知道是女兒身後，更驚呼「小姐姐真的太帥了」、「我不敢相信」。

▲「中國最帥女生」邢恩在《小女花不棄》飾演莫若菲莫公子。（圖／翻攝愛奇藝）

▲邢恩在《小女花不棄》飾演林依晨同父異母哥哥。（圖／翻攝愛奇藝）

事實上，這個角色在劇中是個男生，在原著小說中莫若菲也是個男性角色。不知道這是導演別出心裁故意找女生飾演，還是劇中莫若菲本身就是女扮男裝，也引起許多猜測。

該劇是林依晨睽違5年回歸古裝劇，和小11歲小鮮肉張彬彬合作一點都不違和，這次飾演身分成謎卻有著經商頭腦的流浪小乞丐花不棄，因故遭到追殺而被蒙面蓮衣客（張彬彬 飾）所救，從此芳心暗許，張彬彬也隱藏身份，他其實是王爺世子，花不棄因為身分而繼續遭到追殺，捲入另一場更大的陰謀。預告中林依晨即以「不管是誰想拿到寶藏和天下，我都得死。」讓觀眾期待。

▲張彬彬、林依晨11歲差CP《小女花不棄》，霸道演技這次失效了。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

▲張彬彬、林依晨相差11歲組CP無違和。（圖／小女花不棄微博）

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林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客

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