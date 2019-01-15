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高盟傑爆出仲介藝人賣淫　氣發毒誓：出去被車撞死！

記者林奕如／台北報導

37歲高盟傑多次入圍金鐘、金馬，在不少本土劇《甘味人生》等可以看到他身影，不過之後爆出跟藝人借錢，和經紀人鬧糾紛而無戲約，日前改行當油漆工，不過今被爆出裸身刺青為混黑道、以及仲介藝人賣淫，他接到求證電話，氣發毒誓：「若我有仲介賣淫，我出去被車撞死。」

▲第52屆金鐘獎-紅毯高盟傑（圖／攝影中心）

▲高盟傑多次入圍金鐘獎。（圖／攝影中心）

高盟傑目前轉當油漆工，月入一萬元辛苦度日，他向《ETtoday星光雲》透露，前一、兩個月做了一筆工程，跟業主去吃飯領款，跟他同行的還有一位朋友，結果一轉身去廁所，才發現朋友捲走62萬現金跑了，他等於做了白工，還賠錢給師傅，心情非常差。

另外，高盟傑也參與鈕承澤新電影，結果受到豆導捲入性侵疑雲，現在電影停擺，他拍了第一階段就被通知不用去了，也是做白工，接二連三的衰運，讓他去廟裡參拜求改運。但晚間《鏡週刊》爆出他裸身刺青照片，更說出狠話「要混就混最大條的」準備進黑社會，最近也開始帶小弟了；以及他和朋友傳的LINE語音訊息，其中有仲介女優、藝人賣淫廣告。

▲▼高盟傑談欠債，淚灑攝影棚。（圖／翻攝自高盟傑微博、YouTube）

▲高盟傑澄清沒有仲介女模賣淫。（圖／高盟傑臉書）

對此，高盟傑接到電話，氣到直呼：「莫名其妙報導，快氣死我，要吐血了。」他表示，最近的確在刺青中，是因為朋友是刺青師，免費幫朋友做刺青廣告。至於帶小弟之說，「那都是油漆的徒弟，不是小弟，在一起年紀比我小。」

至於仲介藝人賣淫，他更是嚴重聲明，「我哪裡（仲介賣淫），我賣自己比較快。」他表示，那是有人在唬爛，他就是跟朋友聊天，轉述這個人唬爛的對話，他更氣到發毒誓：「若我有仲介賣淫，我出去被車撞死。」

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