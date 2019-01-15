這群人下一個結婚的是「她」！茵聲認「求婚又成功」　粉絲嗨翻：恭喜

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber「這群人」一週內誕生兩對夫妻檔，先是石頭（張佑維）在日本北海道向交往6年的女友玉華求婚成功，12日換成尼克在信義區街頭向Ashly求婚成功，溫馨過程讓旁觀的人都忍不住落淚，延續這股喜氣，茵聲接著爆料下一個結婚的是團體裡的「她」。

茵聲在尼克求婚成功後，14日在IG發文笑虧：「群人的男生都在趕進度！」之後又語出驚人說出：「我預計下一個是...@donehannah！」而這個帳號就是董仔，下一句又接著說：「求婚又成功！！！」讓粉絲又驚又喜，驚呼「大家都預測董仔」、「我也覺得是董仔」、「那什麼時後換妳呢小姐姐」。

▲董仔、茵聲、木星。（圖／翻攝自IG）



事實上，董仔雖然沒有常在社群網站上放閃，但私底下其實有個交往多年的男友，男方還是這群人的工作夥伴，董仔曾有一次PO出小鳥依人貼著男友的合照放上限時動態，更大方hashtag「情侶裝look」，甜蜜氛圍閃瞎不少粉絲。

▲董仔放閃。（圖／翻攝自IG）



▲茵聲預言下一個是董仔。（圖／翻攝自IG）

尼克跟「這群人」夥伴密謀準備驚喜，還事先把Ashly的父母邀來台灣，趁著對方生日這一天，在信義區街頭上演籌備已久的求婚。他在眾多好友和路人的見證下，演唱親自為Ashly創作歌詞的歌曲，讓對方感動到哭個不停，最後更深情告白：「我注定要把妳綁死了，妳願意嫁給我嗎？」並下跪求婚，得到對方毫不猶豫的一句「我願意」。

尼克事後在臉書PO出照片，緊緊牽著Ashly的手，秀出手上顯眼的戒指，開心宣布：「謝謝大家～也謝謝我的朋友到場祝福～我尼克，正式為準人夫～」Ashly也在自己的Instagram上傳照片，甜蜜表示：「我今天生日，我今天被求婚了！」並公開回應「Yes I do」。

▲董仔和男友（左一）愛的很低調。（圖／翻攝自IG）



此外，在團體中擔任攝影師的石頭，這次旅行帶著女友一起，並於10日下跪求婚成功，當天團體成員也陸續PO文獻上祝賀，展榮表示：「玉華公主在北海道答應了石頭王子的求婚，他們將過著幸福快樂的日子，期待小玉頭的到來，我願意幫忙養。」鄭茵聲也激動表示覺得好浪漫：「這群人第一對。」