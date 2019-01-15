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子瑜回台影片曝光！　「愛犬趴這裡」網一看全歪樓：噴鼻血了

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團TWICE成員子瑜在一連串的年末行程後，終於得到假期提前回台灣和家人團聚，還現身在媽媽的咖啡廳，讓巧遇的粉絲欣喜若狂。14日她在IG分享回台度假的照片和影片，其中一段影片她拍著愛犬GUCCI趴著的可愛模樣，但粉絲只注意到狗狗是趴在她白皙的美腿上，一瞬間樓全歪了。

子瑜14日晚間在IG上傳和愛犬GUCCI的合照，GUCCI被她抱在懷裡，瞇著眼睛露出滿足表情，主人和狗狗還有些神似，另外幾段影片則是她拍著GUCCI的可愛模樣，只見GUCCI搭車時趴在她的腿上，她換個角度拍攝，白皙修長的美腿全都露了出來，讓人鼻血直噴。

▲子瑜（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜（圖／翻攝自TWICE IG）

TWICE 2018年度過忙碌的一年，最近獲得個人休假的日子，Mina於12日下午才被拍到結束假期返韓，子瑜晚間也跟著回到首爾，準備面對接下來的頒獎典禮行程。粉絲團「周子瑜 tzuyu 쯔위」貼出她的最新動態，她的手上滿滿都是伴手禮，看起來在台灣度過美好的休假日。

回到台灣後的第一天晚上，周子瑜現身媽媽在台南市東區經營的咖啡廳，抱著吉娃娃愛犬「酷吉」現身，並大方接受現場粉絲合照、簽名等要求，臉上掛滿親切笑容。

▲子瑜（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜美腿（圖／翻攝自TWICE IG）

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