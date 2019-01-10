熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

記者李玟儀／綜合報導

女星熊熊日前獻出「懇親初體驗」，穿著灰色大深V上衣搭配牛仔短裙，在宜蘭金六結營區打卡，不過此舉卻引來許多網友留言營區內不能打卡，「恭喜妳讓那位新兵收假要被電到飛天了。」

▲熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

熊熊PO出爆乳合照後，親切地在Instagram上回覆網友留言，卻有很多粉絲提醒她營區內不能打卡，特別是一些機敏處更應該避開，不少人都留言，「他有好日子過了」、「那位阿兵哥完蛋了」、「這要出事了喔，長官說營區內的照片不能PO」、「恭喜妳讓那位新兵收假要被電到飛天了，長官前一天一直提醒營區內禁止打卡。」

▲熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

不過也有網友留言緩頰：「基本上，懇親日會開放的地方，幾乎都是能夠拍攝的，不能拍攝的地方連軍人自己也進不去。」而熊熊事後也解釋，這位男性友人是KID的助理，把對方當弟弟所以特別去懇親加油打氣。

▲熊熊懇親打卡惹議。（圖／翻攝自熊熊IG）

而熊熊在看到網友留言後，也擔心PO照會影響到朋友，特別請對方幫忙詢問，朋友表示：「士官長說懇親開放的地方可以拍照，輔導長也說沒事，只是公眾人物會被放大。」