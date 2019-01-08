女星離婚後驚爆懷三胎！　「斷奶私訊」流出…她認了有新戀情

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星何潔以歌唱比賽《超級女聲》走紅，與男演員赫子銘離婚後，一肩扛起照顧一對兒女的責任。打離婚官司期間，她一度與鼓手傳出緋聞，但她否認，沒想到，如今與好友蘇醒的對話流出，引發外界揣測是否生下第三胎？對此，她正面做出回應，並坦承目前已有了新戀情。

▲何潔與赫子銘2016年離婚。（圖／翻攝何潔微博）

蘇醒8日突然發文，曬出私底下與何潔的對話記錄，附文寫道：「這就是為什麼我不愛跟當媽的人聊天…。」然而引人注意的是，當蘇醒回說，「沒事兒，我依然會去找你喝酒。」何潔竟回，「我斷奶後第一頓跟你喝，有誠意吧。」雖然事後蘇醒秒刪PO文，但仍被眼尖網友截圖瘋傳，一番言論曝光，立刻引發外界揣測。

▲蘇醒PO出與何潔對話後秒刪，仍遭網友截圖。（圖／翻攝自蘇醒微博）



針對此事，何潔火速出面回應，一開頭就強調，上一段感情在2016年10月以分居結束，並已經由法院審理判定離婚，她也點出判決內容，強調從未在婚內出軌，也未插足他人婚姻，至於2個孩子，也依法判定由她撫養。她也透露：「現在在新的感情中，私人生活本無心驚擾大眾，謝謝各位關心。」

文末，何潔寫道：「最後想說：沒斷奶的那個人是蘇醒，就這（樣）。」她的工作室也強調：「何潔始終尊重婚姻的神聖，目前關於『何潔出軌』等均為不實報導，對於部分傳媒及自媒體的惡意誹謗，本工作室將依法保留追究相關責任主體法律責任的權利。」不過對於三胎傳聞，文中並未特別提及，仍然引發外界揣測。

▲何潔回應。（圖／翻攝自何潔微博）



事後，蘇醒也發文自嘲：「你們所見過的豬隊友跟我比都是優秀的。」有趣的是，他這次再度PO出與何潔的對話，除了嘆說，「刪了我吧，唉。」他也提到，「本來朋友就少，再這樣就沒了，王櫟鑫一家已經對我很冷淡了，你別放棄我。」此話一出，立刻又讓他和王櫟鑫的名字登上熱搜，王櫟鑫本人也笑回：「是因為愧疚讓我躺著上了熱搜？對不起…我選魏晨。」一連串逗趣互動笑翻眾人，也顯見他們之間的堅定友情，並未因此次風波有所動搖。

▲蘇醒再度曬出與何潔對話，意外扯到好友王櫟鑫、笑翻眾人。（圖／翻攝自蘇醒微博）



▲王櫟鑫搞笑回應。（圖／翻攝自蘇醒微博）