ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女星離婚後驚爆懷三胎！　「斷奶私訊」流出…她認了有新戀情

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星何潔以歌唱比賽《超級女聲》走紅，與男演員赫子銘離婚後，一肩扛起照顧一對兒女的責任。打離婚官司期間，她一度與鼓手傳出緋聞，但她否認，沒想到，如今與好友蘇醒的對話流出，引發外界揣測是否生下第三胎？對此，她正面做出回應，並坦承目前已有了新戀情。

▲▼何潔「我確實是被汙衊的」。（圖／翻攝何潔微博）

▲何潔與赫子銘2016年離婚。（圖／翻攝何潔微博）

蘇醒8日突然發文，曬出私底下與何潔的對話記錄，附文寫道：「這就是為什麼我不愛跟當媽的人聊天…。」然而引人注意的是，當蘇醒回說，「沒事兒，我依然會去找你喝酒。」何潔竟回，「我斷奶後第一頓跟你喝，有誠意吧。」雖然事後蘇醒秒刪PO文，但仍被眼尖網友截圖瘋傳，一番言論曝光，立刻引發外界揣測。

▲蘇醒PO出與何潔對話後秒刪，仍遭網友截圖。（圖／翻攝自蘇醒微博）

▲蘇醒PO出與何潔對話後秒刪，仍遭網友截圖。（圖／翻攝自蘇醒微博）

針對此事，何潔火速出面回應，一開頭就強調，上一段感情在2016年10月以分居結束，並已經由法院審理判定離婚，她也點出判決內容，強調從未在婚內出軌，也未插足他人婚姻，至於2個孩子，也依法判定由她撫養。她也透露：「現在在新的感情中，私人生活本無心驚擾大眾，謝謝各位關心。」

文末，何潔寫道：「最後想說：沒斷奶的那個人是蘇醒，就這（樣）。」她的工作室也強調：「何潔始終尊重婚姻的神聖，目前關於『何潔出軌』等均為不實報導，對於部分傳媒及自媒體的惡意誹謗，本工作室將依法保留追究相關責任主體法律責任的權利。」不過對於三胎傳聞，文中並未特別提及，仍然引發外界揣測。

▲蘇醒PO出與何潔對話後秒刪，仍遭網友截圖。（圖／翻攝自何潔微博）

▲何潔回應。（圖／翻攝自何潔微博）

事後，蘇醒也發文自嘲：「你們所見過的豬隊友跟我比都是優秀的。」有趣的是，他這次再度PO出與何潔的對話，除了嘆說，「刪了我吧，唉。」他也提到，「本來朋友就少，再這樣就沒了，王櫟鑫一家已經對我很冷淡了，你別放棄我。」此話一出，立刻又讓他和王櫟鑫的名字登上熱搜，王櫟鑫本人也笑回：「是因為愧疚讓我躺著上了熱搜？對不起…我選魏晨。」一連串逗趣互動笑翻眾人，也顯見他們之間的堅定友情，並未因此次風波有所動搖。

▲蘇醒PO出與何潔對話後秒刪，仍遭網友截圖。（圖／翻攝自蘇醒微博）

▲蘇醒再度曬出與何潔對話，意外扯到好友王櫟鑫、笑翻眾人。（圖／翻攝自蘇醒微博）

▲蘇醒PO出與何潔對話後秒刪，仍遭網友截圖。（圖／翻攝自王櫟鑫微博）

▲王櫟鑫搞笑回應。（圖／翻攝自蘇醒微博）

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

推薦閱讀

家寧瀏海剪短了！　Andy親自操刀「結果出爐」：很《還珠》的感覺

黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼

快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！　傳峇里島秘娶女友…經紀公司回應了

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光

12歲李嫣暴風抽高！　直逼「183cm李亞鵬肩膀」氣場超強

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

許瑋甯爆懷孕隔1個月「首度亮出肚皮」！　腹部真實樣貌驚呆網

女童猛盯咖啡廳「帥哥店員」　爸狂揮手「我在這裡…」慘被無視

遭譏「胖到認不出」！張惠妹發福5主因瘋傳　網一看超心疼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼

「心臟麻痺」一天爆兩命！33歲南韓花美男歌手猝死家中　新婚妻痛哭

快訊／「我已年邁，竟被你拖出來當顧問」　瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

全場粉絲都有便當「只有E.L.F被忘了」　SJ利特秒掏錢買飯逆應援

影／野生周子瑜現台南咖啡廳！　抱吉娃娃愛犬親民合照簽名

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！　賈靜雯雙手一抱傻眼：肚子到底藏哪

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

超越谷關！宥勝「南極空氣」裝回來：這是全世界最新鮮的

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

白歆惠鬆口「生下二胎」！　小兒子已經6個月大了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

何潔, 赫子銘, 刁磊, 段萍, 超級女聲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張懸認了有新男友！　「穩定交往2年」約會畫面被拍
  2. 野生方媛挺孕肚逛街！　私下2舉動「逆轉負評」被讚爆
  3. 女星離婚後驚爆懷三胎！　「斷奶私訊」流出…她認了有新戀情
  4. 孔曉振頂零下20度酷寒　赤腳仆街「連卡3天痰」
  5. 雷／林依晨《花不棄》最萌乞丐　狂撩蓮衣客張彬彬
  6. 宋慧喬、宋仲基也追這一部！　李準、庭沼珉定情作「回答藏玄機」
  7. 全場粉絲都有便當「只有E.L.F被忘了」　SJ利特秒掏錢買飯逆應援
  8. 趙岱新「白富美背景」被起底！　周興哲主播女友IG私照美到發亮
  9. 快訊／「我已年邁，竟被你拖出來當顧問」　瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你
  10. 28年台灣神劇《家有仙妻》翻拍陸版！　網崩潰「誰能超越澎恰恰」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366