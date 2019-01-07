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「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光

記者劉宜庭／綜合報導

28歲女星徐冬冬擁有傲人E罩杯，出道早期以拍攝性感寫真為主，2016年在網劇《餘罪》中嶄露頭角，有「大陸第一美胸」的封號。她2個月前曾坦承戀愛中，但當時並未公開男方是誰，如今在機場被目擊勾手畫面，她對著鏡頭大方微笑，同時也公布男友身分，是曾合作拍床戲的尹子維！

▲徐冬冬認愛尹子維。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

▲徐冬冬認愛尹子維。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

▲徐冬冬有「大陸第一美胸」的封號。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

2018年11月時，徐冬冬就大方坦承戀愛中，「他是一個簡單的普通人，他會做酸辣土豆絲和西紅柿炒雞蛋，他有一顆美好的心，他支持我。」當時，她並未公開男友身分：「他強烈不希望我公開他，他怕我本來粉絲就不多，最後粉絲全部掉光…。」

▲徐冬冬認愛尹子維。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

▲徐冬冬認愛尹子維。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

▲徐冬冬2個月前就坦承戀愛中。（圖／翻攝自微博／徐冬冬）

如今相隔約2個月後，徐冬冬6日現身北京機場，被拍到勾著男友亮相，男方身份也隨之曝光，是43歲男星尹子維，大她15歲，雙方過去曾在《合約男女》上演激烈床戲，沒想到擦出火花假戲真做。這次面對現場媒體，她毫無遮掩，大方面對鏡頭微笑，正式公開戀情。

▲徐冬冬認愛尹子維。（圖／CFP）

▲徐冬冬機場認愛尹子維。（圖／CFP）

▲徐冬冬認愛尹子維。（圖／翻攝自《合約男女》劇照）

▲徐冬冬與尹子維在《合約男女》有過激烈床戲。（圖／翻攝自《合約男女》劇照）

事實上，尹子維曾演出過多部電影，2005年和吳彥祖、連凱及陳子聰組成男團Alive並推出單曲，他的母親是香港電影演員胡燕妮，父親為演員康威。

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徐冬冬, 尹子維, 合約男女

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