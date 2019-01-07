ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

12歲李嫣暴風抽高！　直逼「183cm李亞鵬肩膀」氣場超強

記者劉宜庭／綜合報導

大陸男星李亞鵬和天后王菲育有一個女兒李嫣，雖然已經離婚，然而對孩子的愛護不曾減少。近來，有網友在北京偶遇李亞鵬父女，並將一系列照片PO網，讓不少人看了驚呼，「李嫣都長這麼大啦！」

▲▼李嫣12歲了，暴風抽高已經逼近李亞鵬肩膀。（圖／翻攝自一號立井、李嫣微博）

▲李嫣12歲了，暴風抽高已經逼近李亞鵬肩膀。（圖／翻攝自微博）

一名網友6日透露，在北京雍和宮偶遇李亞鵬父女倆，並大讚李嫣「好有氣質」。照片中，李嫣和爸爸同樣穿著黑色羽絨外套，父女倆並肩排隊買票，期間也被拍到牽手過馬路的溫馨畫面，羨煞眾人。然而，當時氣溫約在零下，她一手插著外套口袋，下半身穿著挖洞造型的牛仔褲，露出膝蓋來，整個人流露過人氣勢，也意外成為照片中的一大亮點。

更引人注意的是，李嫣年僅12歲，如今身高已經直逼183公分李亞鵬的肩膀，加上頭戴著毛帽，乍看之下又抽高不少，引來許多網友留言驚呼，「成長得好快啊，轉眼間就是窈窕淑女了」、「李嫣都長這麼大啦」，更有人誇讚，「有媽媽的氣質」，意外掀起一陣熱議。

▲12歲李嫣抽高直逼183cm李亞鵬肩。（圖／翻攝自微博／我是雲火火）

▲12歲李嫣抽高直逼183cm李亞鵬肩。（圖／翻攝自微博／我是雲火火）

▲網友偶遇李嫣、李亞鵬。（圖／翻攝自微博／我是雲火火）

事實上，李嫣一出生就患有唇顎裂，經歷好幾次手術修復之後，才有了現在健康可愛的樣貌。雖然如此，她卻活得很樂觀，9歲時還申請美拍帳號，分享了許多影片，教學Angelababy、范冰冰等女星的自拍訣竅，鬼靈精怪的個性大受網友喜歡，11歲時更登上巴黎春夏童裝秀，擔任模特兒走伸展台，展現出連大人都佩服的超強架勢。

▲▼李嫣已經長成12歲少女，並在近日受邀登上巴黎兒童時裝周走秀。（圖／CFP）

▲李嫣曾受邀登上巴黎兒童時裝周走秀。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

推薦閱讀

女童猛盯咖啡廳「帥哥店員」　爸狂揮手「我在這裡…」慘被無視

1歲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫！　跑車照撩妹…基因太強大

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！　傳峇里島秘娶女友…經紀公司回應了

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

家寧瀏海剪短了！　Andy親自操刀「結果出爐」：很《還珠》的感覺

「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光

小S外套脫落「裡面穿這樣」！　高清照特寫…網服了：只有妳能駕馭

黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼

許瑋甯爆懷孕隔1個月「首度亮出肚皮」！　腹部真實樣貌驚呆網

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光

曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李嫣, 李亞鵬, 王菲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《悶鍋》吳怡霈狂翻白眼3分鐘　「眼球運動」惹他大哭
  2. 12歲李嫣暴風抽高！　直逼「183cm李亞鵬肩膀」氣場超強
  3. 鄧超夜飆寵妻8金句：能陪女人逛街是真愛！　低頭看手指「快被勒斷了」
  4. 周孝安驚爆「周旋5女」！　她握有「鹹濕訊息」怒揭花心真面目
  5. 「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！　機場勾手星二代身份曝光
  6. Angelababy換新手機「忘了這件事」　無奈求助網笑虧：一孕傻三年！
  7. 茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項
  8. 劉若英導演處女作《後來的我們》挨告！　出品人「亮圖」求償3.1億
  9. 李蒨蓉、曲艾玲等20藝人捐好物義賣「價格超佛」
  10. 鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！　柯奐如痛訴「只戴保險套」拍5hrs

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366