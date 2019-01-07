12歲李嫣暴風抽高！　直逼「183cm李亞鵬肩膀」氣場超強

記者劉宜庭／綜合報導

大陸男星李亞鵬和天后王菲育有一個女兒李嫣，雖然已經離婚，然而對孩子的愛護不曾減少。近來，有網友在北京偶遇李亞鵬父女，並將一系列照片PO網，讓不少人看了驚呼，「李嫣都長這麼大啦！」

▲李嫣12歲了，暴風抽高已經逼近李亞鵬肩膀。（圖／翻攝自微博）



一名網友6日透露，在北京雍和宮偶遇李亞鵬父女倆，並大讚李嫣「好有氣質」。照片中，李嫣和爸爸同樣穿著黑色羽絨外套，父女倆並肩排隊買票，期間也被拍到牽手過馬路的溫馨畫面，羨煞眾人。然而，當時氣溫約在零下，她一手插著外套口袋，下半身穿著挖洞造型的牛仔褲，露出膝蓋來，整個人流露過人氣勢，也意外成為照片中的一大亮點。

更引人注意的是，李嫣年僅12歲，如今身高已經直逼183公分李亞鵬的肩膀，加上頭戴著毛帽，乍看之下又抽高不少，引來許多網友留言驚呼，「成長得好快啊，轉眼間就是窈窕淑女了」、「李嫣都長這麼大啦」，更有人誇讚，「有媽媽的氣質」，意外掀起一陣熱議。

▲網友偶遇李嫣、李亞鵬。（圖／翻攝自微博／我是雲火火）

事實上，李嫣一出生就患有唇顎裂，經歷好幾次手術修復之後，才有了現在健康可愛的樣貌。雖然如此，她卻活得很樂觀，9歲時還申請美拍帳號，分享了許多影片，教學Angelababy、范冰冰等女星的自拍訣竅，鬼靈精怪的個性大受網友喜歡，11歲時更登上巴黎春夏童裝秀，擔任模特兒走伸展台，展現出連大人都佩服的超強架勢。

▲李嫣曾受邀登上巴黎兒童時裝周走秀。（圖／CFP）

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