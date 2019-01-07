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快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！　傳峇里島秘娶女友…經紀公司回應了

記者劉宜庭、盧薇淩／台北報導

本土饒舌團體「玖壹壹」以獨特的台氏曲風，在競爭的音樂市場殺出一條血路。身為團長的春風個性直率、幽默，常在社群網站分享生活點滴，感情世界同樣備受關注，單身多年的他，近來竟被爆進度超前，傳出將與圈外女友於峇里島舉行婚禮，對此，他所屬的混血兒娛樂出面否認澄清了。

▲快訊／玖壹壹春風被爆要結婚了！。（圖／翻攝自春風IG）

▲玖壹壹春風被爆將結婚，經紀公司火速否認。（圖／翻攝自春風IG）

春風多年以來，對外稱單身，過去也曾表示自己是浪子、不會結婚，不過近來竟傳出有好消息，據《聯合報》報導，他被爆與圈外女友交往1年、感情穩定，傳出預計將於今年舉行海島婚禮。對此，他所屬的混血兒娛樂回應，直接否認結婚傳聞：「目前玖壹壹的春風並沒有女友也沒有結婚計畫。」

針對此事，春風經紀人向《ETtoday星光雲》直接否認，並傻眼表示，「想知道哪個春風，都沒對象要跟誰結婚。」消息爆出後，人在旅遊滑雪的春風，也親自透過IG限時動態回應：「我怎不知道春風要結婚。」再一次正面否認。

春風本人也回應：「可以來打賭100萬，本人真的尚未結婚、也沒有女友，目前也沒有結婚這計畫，真的有好消息會讓大家知道的。」

春風雖然外表看似凶狠，全身刺青、頗有江湖味，但其實個性十分直率親切，交友也十分廣泛。他演藝圈中的好友除了王陽明、大根之外，私下也和女神曾莞婷、許維恩熟識。

▲▼玖壹壹推出新單曲 。（圖／混血兒提供）

▲春風（左）是「玖壹壹」團長 。（圖／資料照／混血兒提供）

至於同團的洋蔥，前陣子和女友黃怡萱甜蜜復合後，也在日前傳出閃婚消息，他同樣火速否認，「我是很想結啦，但這是我們在公司閒聊的玩笑，因為我說要等我再長大點，老闆認為我已經夠成熟有擔當了，所以覺得我可以結婚，加上團員一直想參加朋友婚禮，所以大家都跟著起哄...但目前我還沒有這計畫，還是以工作為重，至少得等我健身目標達成，等成熟點再說。」

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