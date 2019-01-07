彭于晏「哭不出來」就打給她！　17年前拍完《白皮書》改變一生

▲彭于晏當年放棄名校學歷當藝人，多年來為角色的投入與鍛鍊令人佩服，事業也隨之起飛。



圖文／鏡週刊

彭于晏小學1、2年級時，我們就因拍廣告認識，還曾經有過一段接送情誼。彭媽媽當時在當航空公司票務，時常一大早就要去機場上班，彭于晏雖然很多時候是跟著爺爺奶奶生活，但彭媽媽有時忙不過來，大概看我還蠻順眼，就會請我去接彭于晏。

當時我騎一部野狼機車，他坐在前面的油箱，我會帶他去吃吃東西、彭媽媽也曾給我錢，要我帶彭于晏去買衣服。還記得曾帶他去看過電影《獵殺紅色十月》，我想說是戰爭片，男生應該愛看，不料他中間好像睡著了…

▲偶像劇《愛情白皮書》是彭于晏（左二）的出道作，當年他與范瑋琪（左起）、楊丞琳、余文樂、李元伯都還是新人，如今有四位成了各據一方的大咖。

後來他跟家人移民，再回來後，我們就拍了《愛情白皮書》。他從小就不怕鏡頭，EQ也很高，是個不可多得的演員。那時他們5個主角（彭于晏、余文樂、楊丞琳、范瑋琪、李元伯）都還是年輕人，閒暇時常聚在一起閒聊打屁，有次他們實在聊得太過火，把我給惹毛了，我動手推了彭于晏一下，他也超氣我，頭一、兩天我完全不跟他說話，這大概是我們唯一起過的小衝突。

他要進演藝圈之際，我們曾問過他為什麼要當藝人？他說：「想賺easy money。」但聰明的他很快就覺悟。

其實彭于晏是個與人為善的男孩，個性很溫和，不會到處樹敵。有段時間因為一些因素，我們的關係變得比較疏離，也很少連絡。2013年我去范瑋琪演唱會，看到他迎面走來，我下意識想閃開，他攔住我「跑什麼跑啊！」反而是他先「破冰」。

2017年我在北京跟彭于晏見面，在飯店房間喝到他親手沖的咖啡，他認真到隨身攜帶磨豆機，每次回台北會請人準備好他指定的豆子，我猜他有可能把手沖咖啡當作一種紓壓吧！至於他的技術好不好？我這兩年也在瘋咖啡，我覺得他能講得出一番道理，而且堅持自己磨豆，就已經很厲害了。





▲當年彭于晏（左）演出《愛情白皮書》時一演哭戲就當機，但隔年與秋瓷炫（右）一起拍《戀香》時，演技進步不少，哭戲也難不倒他了。

他要進演藝圈之際，我曾經問過他為什麼要當藝人？他說：「想賺easy money。」聰明的他很快就知道，在這個圈子，money來得其實一點都不easy。你看他為了角色把自己推到極限，就知道他很努力、很拚命把演員這個工作做好。而且拍《愛情白皮書》時，哭戲是他的罩門，哭不出來就要打電話給媽媽求救，但隔年拍《戀香》，女主角秋瓷炫講的是韓語，但他仍能接得到對方丟過來的球，有一場女主角要死掉的戲，他哭到不行，非常入戲。從這不僅看得出他的進步，也看得出他是一個「遇強則強」的演員。

很多年前有次我去他家，在他床頭看到一本跟手機差不多大的小本子，姑且就稱之為「感恩小本本」。原來他會把他希望可以為家人做些什麼記在本子裡來提醒自己，我還記得曾開玩笑跟他說：「到時不要忘記我！」

楊佈新小檔案 從事導演工作超過25年，2002年執導的《愛情白皮書》挖掘了彭于晏，其餘作品涵蓋MV、廣告、電影等，包括《戀香》《疾風魅影—黑貓中隊》、張雨生〈大海〉、張韶涵、范瑋琪〈如果的事〉MV

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