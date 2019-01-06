曖昧男驚喜幫慶生　閨蜜「躲廁所5分鐘」她抓包說謊！

記者楊蕎綺／綜合報導

台灣深受日本流行文化影響，包括女孩子的打扮和穿著，日系打扮在街頭可說是見怪不怪，不過日本女生覺得自己國家的女生是如何呢？日本女孩「心奈」日前就在節目《2分之一強》中透露，先前回國幫好友慶生，結果親眼看到閨蜜在喜歡的男生面前做出「超心機舉動」，讓她也嚇了一跳。

▲心奈自己是日本人，都忍不住說「日本女生真的心機超重」。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

心奈透露上次回日本時，剛好碰到好姊妹生日，特地選在高級飯店慶祝，她說一般日本女生說的素顏都是假的，但兩人因為很熟了，所以說好一起「真素顏」，要出發去餐廳用餐前，她出言提醒天冷多穿衣服，對方回答外面沒下雪，沒穿外套也不會冷，結果一下到大廳，就看到好友曖昧的男生竟驚喜現身。

▲▼心奈看到閨蜜在男生面前的樣子跟平常相處完全不一樣。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）



男生看到友人穿得少，貼心問：「這樣不冷嗎？」結果出門前才說會熱的好友，馬上用高八度的撒嬌聲音說：「恩～真的很冷。」接著一進到餐廳就衝去廁所，心奈還以為朋友是肚子痛，結果5分鐘後就看到閨蜜「完妝出現」，被問是不是偷化妝還嚴正否認，留她一個人真的素顏吃飯，連她自己身為日本女生，也忍不住喊：「日本女生真的心機很重！」

▼約14:17處。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

