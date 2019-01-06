ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曖昧男驚喜幫慶生　閨蜜「躲廁所5分鐘」她抓包說謊！

記者楊蕎綺／綜合報導

台灣深受日本流行文化影響，包括女孩子的打扮和穿著，日系打扮在街頭可說是見怪不怪，不過日本女生覺得自己國家的女生是如何呢？日本女孩「心奈」日前就在節目《2分之一強》中透露，先前回國幫好友慶生，結果親眼看到閨蜜在喜歡的男生面前做出「超心機舉動」，讓她也嚇了一跳。

心奈說日本女生心機重。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

▲心奈自己是日本人，都忍不住說「日本女生真的心機超重」。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

心奈透露上次回日本時，剛好碰到好姊妹生日，特地選在高級飯店慶祝，她說一般日本女生說的素顏都是假的，但兩人因為很熟了，所以說好一起「真素顏」，要出發去餐廳用餐前，她出言提醒天冷多穿衣服，對方回答外面沒下雪，沒穿外套也不會冷，結果一下到大廳，就看到好友曖昧的男生竟驚喜現身。

心奈說日本女生心機重。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

▲▼心奈看到閨蜜在男生面前的樣子跟平常相處完全不一樣。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

心奈說日本女生心機重。（圖／翻攝自Youtube／2分之一強）

男生看到友人穿得少，貼心問：「這樣不冷嗎？」結果出門前才說會熱的好友，馬上用高八度的撒嬌聲音說：「恩～真的很冷。」接著一進到餐廳就衝去廁所，心奈還以為朋友是肚子痛，結果5分鐘後就看到閨蜜「完妝出現」，被問是不是偷化妝還嚴正否認，留她一個人真的素顏吃飯，連她自己身為日本女生，也忍不住喊：「日本女生真的心機很重！」

▼約14:17處。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

「林依晨IG帳號」開6年！　35萬粉、藝人關注...現在才知被騙了

推薦閱讀

周孝安偷拍對象「不是前女友」！　道歉「從沒公開的她」：謝謝陪伴

當紅女星「1篇文拿79萬」！　業配價打趴柯以柔

謝金燕跨年被嫌膩想退了！　「不想放棄的跟姐走」...網塞爆留言

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

151林彥君黏男友「要結婚了」！　靠4篇業配文月撈30萬

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

Melody 39歲長這樣「認不出」！　一出聲網友才驚：這口音是她

趙麗穎終於官宣當媽！　孕肚瞞7個月「小豬圖」藏暗示

AV女優彩美旬果宣布引退！　弄壞身體淚勸女孩「別太拼」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

交往到結婚9年了！陳乃榮爆：從沒看過琳恩OO

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

心奈, 2分之一強

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《體面》原唱來台開唱！演出一半中斷..曝「哽咽失控經驗」
  2. 勝利：偶像靠三明治交換電話！　光熙聽出「有蹊蹺」⋯他慌張了
  3. 黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼
  4. 鈕承澤5hr床戲「只戴保險套」　女出品人「還原劇本」嚇傻
  5. Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！
  6. 特／臧芮軒拚轉型「主播到演員」　花4年躍升偶像劇女二
  7. 同事大喊快跑！瑞瑪席丹浪裡拍攝　　體感10度抗驚險瞬間
  8. 石原聰美爆分手IT社長！　熱戀7個月「感情生變」內幕曝光
  9. 防彈V紅毯走一半蹲下撿垃圾　轉身「放送事故」直接撞上SUGA
  10. 文瑾瑩臉腫圓一圈！　出道20年「胖到最高峰」⋯觀眾全驚呆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366