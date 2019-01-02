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法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

法拉利姐被罵死人妖。（圖／翻攝自張婷婷臉書）

▲張婷婷希望網友不要對她人身攻擊。（圖／翻攝自張婷婷臉書）

記者楊蕎綺／綜合報導

法拉利姐（張婷婷）的餐車事業收攤後，近來前往大陸珠海發展，只是已決心退出演藝圈的她，仍逃不過遭部分網友，不僅私訊罵她唱歌難聽，還說她是「死人妖」，她2日忍不住公開親生兒子的殘障手冊，強調網友可以不喜歡自己，「但請不要用不雅的字眼傷害我。」

法拉利姐被罵死人妖。（圖／翻攝自張婷婷臉書）

▲張婷婷被網友私訊罵死人妖。（圖／翻攝自張婷婷臉書）

法拉利姐被罵死人妖。（圖／翻攝自張婷婷臉書）

▲張婷婷公開親生兒子證件，以證明自己是女兒身。（圖／翻攝自張婷婷臉書）

張婷婷2日在臉書上表示，從來不曾對他人有人身攻擊，也不會強迫別人要喜歡她、聽她的歌，卻碰到酸民私訊罵她「死人妖」，讓她相當難過：「可以不喜歡我，但請不要用不雅的字眼傷害我。」也再次強調自己是女人身，沒有經過變性手術，聲音沙啞是因為開過刀，她為此甚至公開親生兒子的殘障手冊，文件上確實寫著關係是「母子」。

▲▼法拉利姐餐車真的收了。（圖／翻攝自法拉利姐Facebook）

▲張婷婷在台灣的餐車生意被檢舉到做不下去，決心到大陸賣飲料打拼。（圖／翻攝自張婷婷臉書）

文末張婷婷也透露，自認不適合所以退出演藝圈，在台灣做餐車生意也一直被檢舉，才會另謀生路，跟經紀人一起到大陸廣州開飲料店，但剛好經紀人有工作先回台，現在留她一人在異鄉打拼，身心都頗受壓力之下，希望網友留點口德。

【法拉利姐臉書全文】

張婷婷我本人從來也沒得罪過別人，也沒對他人有人身攻擊，若是不喜歡我的人或是不喜歡聽我的歌，可以不要來我的臉書，不要看我的直播，也不要聽我的歌，我並沒有強迫你們。但是做出這樣「死人妖」不雅惡毒的字眼來傷害我，經紀人也將會保留法律責任適時可以提告。

請各位要懂得尊重別人，可以不喜歡我但請不要用不雅的字眼傷害我，自從婷婷爆紅以來媒體就懷疑我的性別，雖然我的聲音沙啞是因為開過刀造成的，再次強調我是女人不是「死人妖」請尊重我，我也有跟親生兒子的證明文件記載「母子關係」。

婷婷自認不適合演藝圈也退除演藝圈，改行在台灣作餐車生意。但一直被檢舉所以生意做不下去，才會跟經紀人來到大陸廣州開飲料店，經紀人因為台灣有工作所以先回台灣，現在只剩婷婷一人離鄉背景，在異地生活開店也真的很辛苦，不喜歡我的人可以不要支持我，但也不要對我做人身攻擊，難道大家真的要逼死婷婷讓我走上絕路，連我做個小生意討一口飯吃機會也不給我嗎？

雖然我的飲料店不大也不是連鎖品牌，是我自己創品牌（台灣小点点/廣州市荔灣區廣州美食街第十甫路186號負一樓（46號）檔口）沒什麼知名度也不是連鎖店，在加上大陸的知名飲料店這麼多也很競爭，還不知道能不能賺錢、會不會花光所有積蓄在大陸走頭無路，請大家給婷婷一條生路，不要再用不雅字眼惡意罵我傷害我。」

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