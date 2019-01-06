高三歌迷「考進全國前1%」！　親手把成績單交給WINNER

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓團體WINNER從選秀節目脫穎而出，出道4年來透過音樂魅力圈粉無數，也成為許多粉絲的精神支柱。日前他們在首爾舉辦簽名會，一名歌迷就帶著大學考試的成績單到場，原來她是今年即將當大一新鮮人的高三生，撐過最難熬的試驗，考進全國排名前1%，WINNER看到成績單後的反應引起網友熱議。

▲姜昇潤驚訝遮嘴，接著開心地按了按歌迷的肩。（圖／翻攝自Youtube／supershinstudio）



▲宋旻浩看到成績單也很吃驚。（圖／翻攝自Youtube／supershinstudio）



WINNER日前在首爾蠶室舉辦簽名會，一位歌迷特地帶著大學學力測驗成績單到場，首先隊長姜昇潤看到她考進全國前1%，忍不住用手遮住嘴巴，看得出十分驚訝，接著按了按她的肩膀說：「好厲害！妳辛苦了。」最後她離開前面位置時，姜昇潤再鼓掌稱讚：「真的太帥了。」

▲▼李昇勳和金秦禹都像大哥哥一樣摸了摸粉絲的頭。（圖／翻攝自Youtube／supershinstudio）



宋旻浩看到成績單第一時間還沒看懂，直到粉絲說明之後，他才露出驚訝神情，不斷確認：「是前1%嗎？」最後稱讚式地摸摸歌迷的頭，李昇勳和金秦禹聽到歌迷報喜之後，臉上也露出大哥哥笑容，4人4色的反應引起網友熱烈討論，也有許多人羨慕地直說：「如果能聽到喜歡的偶像安慰自己說『辛苦了』，我一定會哭出來。」

▼WINNER看到歌迷成績單反應。（影片取自supershinstudio YouTube，如遭刪除請見諒。）

