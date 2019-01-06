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Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

記者楊蕎綺／綜合報導

女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚3年，2017年生下「小海綿」，平時對孩子的隱私非常保護，近日網上突然瘋傳夫妻倆即將離婚，面對婚變傳言，即將30歲的她對外界的看法和謠言越來越從容，她淡淡地說自己只有一個底線：「別碰我兒子就行。」

▲▼Angelababy和黃曉明結婚生子後，人氣依舊不減。（圖／取自Angelababy微博）

▲Angelababy在家庭裡什麼都能讓，就是無法容忍關係中「多一個人出現」。（圖／翻攝自Angelababy微博）

Angelababy近日接受雜誌《ELLE》訪問，結婚邁入第4年，她剖析自己面對家庭和感情的態度，「愛情就是妥協和退讓的過程。」只要彼此能夠互相體諒和尊重，任何生活習慣她都願意改變和接受，但只有一件事她完全不能容忍，就是「多一個人出現」。

如同對在家庭裡退讓底線的態度，Angelababy被問及傳得沸沸揚揚的婚變消息，她並不怎麼在意，只淡定而堅決地說：「別碰我兒子就行。」

▲▼Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

▲Angelababy面對婚變傳言態度淡定，唯一底線是1歲的兒子小海綿。（圖／翻攝自Angelababy微博）

出道15年，Angelababy幾乎都是馬不停蹄地在工作，大概只有懷孕生孩子那幾周得以休息，才剛從歐洲回國，一下飛機馬上又要梳洗化妝上工，已是一個孩子媽的她開始省思自己的生活：「好幾個瞬間，我都想過以後就不工作了。……我之前花太多時間在工作上，缺失了很多生活的感受。」

在各地奔忙工作，對Angelababy來說像是一場茫然的流浪，但有了兒子之後，一切全改變，旋轉的陀螺終於有了能繞著的中心，「錢掙這麼多，是為了什麼呢？不就是為了家庭幸福，能夠和孩子有多一點的時間出去玩嗎？」這一年來她積極在事業與家庭中平衡，「我一直都有在努力，想時刻參與他的成長。」在成功的女強人外殼下，她也只是一個想讓小孩無憂成長的母親。

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關鍵字

Angelababy, baby, 黃曉明, 小海綿

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