理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

記者楊蕎綺／綜合報導

網路紅人「理科太太」2018年在一片Youtuber中殺出重圍，不僅自己成為眾多網友追隨的對象，老公「理科先生」也有一票忠實粉絲，不過兩人在最一開始認識時並不怎麼對盤，她甚至一度覺得男方是「瘋子」，沒想到現在成為彼此一生的伴侶。

▲▼理科太太和老公交往前，收到對方的第一個禮物是「皰疹娃娃」。（圖／翻攝自Youtube／Joeman、理科太太）



理科太太的一生似乎都在掌控之內，也都「很有規劃」，無論是念書、工作創業還是找老公，只有成為Youtuber算是到目前為止最「失控」的一個部分。她透露會開始積極找結婚對象，是在29歲生日那一天，不小心吃了過量的大麻巧克力，結果3天都精神不濟，甚至感覺快要無法呼吸，那時她心裡想著：「29歲單身女子死在自己公寓，好悽慘，我這輩子才剛開始而已…。」輕醒之後馬上使用交友軟體，進入「找老公」模式，成功和現在的丈夫配對。

▲▼理科太太解析「皰疹娃娃」的可能涵義。（圖／翻攝自Youtube／Joeman）



不過理科太太剛和老公認識時，對方一直誤會她沒錢、很窮，一度使出「金錢誘惑」，對她說：「我賺很多錢，可以帶妳去吃好吃的。」讓她忍不住問好友：「妳覺得他是不是瘋子？」而且老公送的禮物都很超乎想像，在正式交往前，她收到的第一份禮物竟是「皰疹娃娃」，她細心分析後得到兩個結論：「第一個（皰疹）要經由性行為才可以得到，這可能是一種性暗示，第二個是，這一但（感）染到之後，這輩子都會跟著妳。」原因意外有點浪漫。

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