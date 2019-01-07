曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！

記者楊蕎綺／綜合報導

「四哥」曹西平在螢幕上形象犀利直率，私下是個重情義的溫暖大哥，今年2月即將滿60歲，他感嘆父母已逝，兄弟也早已斷了聯絡，相當於沒有家人了，但演藝圈阿Ben、高山峰、黃鐙輝3對夫婦沒讓他孤單，驚喜聚首為他慶生，讓他感動直說想哭。

▲曹西平身邊已沒有家人，沒想到圈內3對夫婦會為他慶生，讓他相當感動。（圖／翻攝自曹西平臉書）



曹西平2月12日即將滿60歲，原本以為會孤單自己過，沒想到阿Ben、高山峰、黃鐙輝3對夫婦帶著孩子提前為他慶生，分別為他買了最愛的芋頭蛋糕、接送他錄影、準備酸菜火鍋圍爐過冬，8個小朋友還一起為他合唱生日快樂歌，就像一家人一樣熱鬧慶祝，氣氛相當溫馨。

▲曹西平許願祝福身邊的人都能平安健康。（圖／翻攝自曹西平臉書）



雖然曹西平自嘲是「寒冬送暖關心資深老藝人」，不過內心真的深受感動，好友平時不是每天聯絡，但關心一直都在，「沒有家人的我，感受到這麼多的溫暖，你們真的太有愛了，好想哭，真的超想哭。……難忘的夜晚，真心再次謝謝你們」



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▼影片取自曹西平臉書，如遭刪除請見諒。

