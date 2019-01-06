理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

記者楊蕎綺／綜合報導

網路紅人「理科太太」2018年在一片Youtuber中殺出重圍，除了實用的影片內容，她總是面無表情地說出充滿冷幽默的話，也是魅力之一，Joeman好奇詢問，到底是怎麼「保持」這樣的狀態，她解釋其實是因為從小媽媽就教她「不要有表情」，這樣就比較不會有皺紋，而且不只母女倆，是「全家人都沒有表情」。

▲理科太太從小就習慣不要有太多表情。（圖／翻攝自Youtube／Joeman）



▲理科太太是2018年台灣竄紅速度最快的Youtuber。（圖／翻攝自Youtube／理科太太 Li Ke Tai Tai）



Joeman好奇問：「妳是怎麼樣保持『面無表情』的？」理科太太笑說，從小媽媽就叫她「不要有表情」，這樣比較不會長皺紋，而且其實是全家人都沒有表情，所以不需要刻意維持，而是她已經習慣這樣的狀態。

▲理科太太笑說老公也是從小就面無表情。（圖／翻攝自Youtube／Joeman）



就連告訴媽媽自己未婚懷孕的那一天，理科太太跟母親面對面告知，結果媽媽也只是冷靜地說：「很好啊。」接著用視訊告訴當時的男友、現在的「理科先生」時，老公表情也是超級淡定地說：「恩，我心情很複雜。（I've got mixed feelings）」不過她強調，先生也剛好從小到大都是面無表情的，不是因為碰到她才變這樣。

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