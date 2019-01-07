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理科太太挖「分手小S撕破臉內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber理科太太的頻道繼蔡依林之後，黃子佼也出現了！2人聊著幾十年來音樂的發展、人生的高潮迭起，以及歸零後重新來過的力量，當中包含了黃子佼與小S那段人盡皆知的愛恨情仇。

▲▼小S祝福黃子佼求婚成功。（圖／資料照／中天提供）

▲小S與黃子佼撕破臉多年後一笑泯恩仇。（圖／資料照／中天提供）

理科太太談起小時候對黃子佼的第一印象，和很多人一樣就是感情的事，畢竟曾經撕破臉鬧得滿城風雨，她忍不住八卦在對方的新專輯中，有沒有給舊情人小S的歌。黃子佼說歌曲歌詞是在20幾年前寫，那時候雙方還沒有交往，歌詞或許包含了很多故事，但可能缺少這一個部分。

▲▼理科太太訪問黃子佼。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲▼談起與小S的往日情，黃子佼坦言曾經恨過那個過程。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲▼理科太太訪問黃子佼。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

就像理科太太說的，「如果你們不是公眾人物的話，這件事情可能不會鬧到這麼大。」當時黃子佼與小S的情事成為全台灣民眾茶餘飯後的話題，也造成男方形象重挫，進而影響事業發展，損失算是滿嚴重的，她好奇問：「你會有恨嗎？」黃子佼深吸一口氣坦承：「一定曾經會有，不只是我們是不是公眾人物，包括我們是談戀愛談得比較高調的公眾人物。」

▲▼理科太太訪問黃子佼。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲黃子佼說當時有過一點點恨，但這不是對人，而是對過程及決定。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

黃子佼回想過去：「當時我也認為『沒關係啊』，記者要的我就給，我自己學廣電，知道記者要什麼。」但後來他才體悟到，說出口的一切都會成為「呈堂證供」，他解釋當時心裡那一點點的恨並非對人，「而是恨我自己，恨這個過程，當時的這些決定。」好險他熬過了挫折，重新東山再起，迎來事業另一個高峰。

▼黃子佼x理科太太。（影片來源YouTube／理科太太）

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關鍵字

小S, 黃子佼, 徐熙娣, 理科太太

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