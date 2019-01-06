小甜甜撞臉謝金燕　「自拍胸前長線」網激推：一看事業就很成功

記者李玟儀／綜合報導

「小甜甜」張可昀出道多年，過去總給人肉肉的厚片女孩印象，2014年情傷後大變身，整整瘦了28公斤，成為許多人心目中的勵志標竿。積極讓自己變身的她PO出預錄特別節目的照片，一身火辣裝扮，引來粉絲激動喊「刪掉」。

▲小甜甜vs.謝金燕，覺得像嗎？（圖／翻攝自小甜甜、謝金燕IG）

小甜甜6日進棚預錄過年特別節目，美艷的眼妝、浪漫的大捲髮，搭配名牌耳環，一看就是精心打扮過，但網友重點還是在V領禮服的超長事業線，被網友戲稱：「事業很成功的線路！」但也有粉絲不喜歡她太過性感，直接留言：「傻眼，刪掉吧。」

有趣的是，小甜甜自拍擅長抓角度，這張自拍照中，竟然有粉絲看出「姐姐」謝金燕的味道，驚呼：「第一眼看以為是謝金燕。」但兩人各有各的味道，性感美都極具個人風格。

▲小甜甜的性感裝扮有粉絲說像謝金燕，也有人聚焦在深邃的事業線。（圖／翻攝自小甜甜IG）

33歲的小甜甜走過情傷，事業反而更順，還因此華麗大變身，成為圈內減肥勵志的標竿人物。她曾分享，一開始先改變飲食順序，湯、菜、肉、飯依序進食，維持每週上3次健身房的習慣，並開始早睡早起。

小甜甜過去為了減肥無所不用其極，花大錢吃過許多來路不明的減肥藥，差點把身體搞壞，也曾極端節食，但效果都不彰，現在她體重維持在54公斤上下，拍戲側拍的私照也都有好體態，也常分享見身影片，健康美照常得到網友大力誇獎。