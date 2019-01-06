最狂感謝祭！女星「806億富商男友」發紅包　砸1億送100位網友

記者李玟儀／綜合報導

日本時尚網購平台ZOZOTOWN創辦人前澤友作被稱作「日本電商奇葩」，他之前曾po過和周杰倫、昆凌的合照，突破次元壁的照片讓網友大吃一驚，但讓人驚訝的不只如此，他近日宣布要發紅包給網友，只要轉發推特文章，就有機會成為幸運兒。

▲日本時尚網購平台ZOZOTOWN創辦人前澤友作要發紅包了。（圖／路透社）

前澤友作發文表示ZOZOTOWN在新春特賣上，迅速突破100億日圓營業額，為了感謝民眾的支持，只要轉推他的發文，就有可能獲得100萬日圓的紅包，共計要發出100個，總共豪撒日幣1億，7日截止選出獲獎者後，他會私訊這100位幸運兒，目前轉推人數已破170萬。

▲ 前澤友作（右）和女友剛力彩芽（左）、與周杰倫、昆凌曾同框。（圖／翻攝自IG／前澤友作）

前澤友作以服飾網站「ZOZOTOWN」起家，身價累積已達26億美元（約台幣806億元），還將成為首位月球旅行的觀光客，高調炫富的言行成為話題人物。他2016年開始蒐集已故美國畫家尚米榭巴斯奇亞的作品，2017年砸下1.105億美元（約台幣34.24億元）買下作品《無題》，刷新史上最高價紀錄，未來計畫在家鄉千葉縣蓋美術館。

▲前澤友作發紅包囉！（圖／翻攝自推特／Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作）