「最夯雙男神」日本超巧偶遇！　傲嬌臉同框粉絲看呆：人脈好廣

記者李玟儀／綜合報導

藝人劉以豪事業超旺，每天行程滿檔，5日才剛和孟耿如參加「紅白藝能大賞」除夕節目錄影，6日一早又馬不停蹄地搭上飛機飛往日本，沒想到竟然在當地遇到玖壹壹春風，兩大男神意外同框。

▲劉以豪和玖壹壹春風在日本偶遇。（圖／翻攝自劉以豪、春風IG）

劉以豪在Instagram限時動態中PO出登機證，以及飛機準備降落的影片，映入眼簾的是一片雪白的美景，沒想到在機場通關時，竟然看到熟悉的人，正是玖壹壹的春風，更巧的是，玖壹壹5日也參加了「紅白藝能大賞」的錄影，等於春風和劉以豪連著兩天見面。

▲劉以豪和玖壹壹春風在日本偶遇。（圖／翻攝自劉以豪IG）

春風和劉以豪一位是歌壇的夯團成員，一位是紅到南韓的影視劇男神，竟然會在同一地方偶遇，意外的巧合連他們都說：「真的是太巧了！」而兩人的合照也讓人驚訝，看起來沒有交集的2人竟然私下有交情，明星的交友圈果然很廣。

▲金世正來台參加除夕節目錄影，特別感謝劉以豪盡地主之誼。（圖／記者張一中攝）

劉以豪近來頻繁飛往各地工作，特別是在南韓擁有一票粉絲，他也憑著親合的個性結交不少朋友，像這次的藝能大賞，有從南韓遠道而來的金世正，在受訪時特別提到他，感謝他主動用英、韓文打招呼，更親切提醒要站在哪裡等細節，暖男性格展現無遺。