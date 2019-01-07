《花甲》她一出現...鄉民就罵「想轉台」　試鏡連槓30次靠媽接濟　

娛樂中心／綜合報導

電視劇《花甲男孩轉大人》有不少年輕演員參演，其中盧廣仲、劉冠廷都獲得金鐘獎肯定，然而卻有一位演員在這過程中飽受打擊，還曾被鄉民無情洗臉：「她出現，就想轉台。」這個「她」就是劇中花甲的姊姊「花慧」林意箴。

▲林意箴在《花甲》中飾演花慧。（圖／《MILK潮流誌》提供、林意箴臉書）

林意箴在劇中飾演叛逆的「花慧」，在入行之前她是一名收入優渥的業務員，因為一則演員徵選的臉書貼文，選擇跳脫舒適圈，加入植劇場Q place從零開始，然而眼看其他學員都漸漸有了一片天，她卻面臨戲荒，沒片約之外連廣告試鏡也連槓30次。

據《蘋果日報》報導，林意箴坦言曾經一度經濟狀況不佳需要媽媽接濟，爸爸也曾問過：「什麼時候回去上班？」但媽媽卻給足勇氣和支持，點醒她不該輕言放棄，然而就算是植劇場出身，但觀眾要的很簡單，就是要精采的表演，至於演員的狀態，觀眾顧不了這麼多。

因此在演「花慧」這個角色時，擊潰了林意箴原有的「非我不可」的自傲，她說明明私下很愛哭，但拍哭戲時卻怎麼也哭不出來，現場工作人員乾等之外，自然也逃不過觀眾的眼睛，PTT上鄉民砲轟，「花慧出現我就想轉台」、「不想演就不要演啊！」還好她沒有因此一蹶不振，儘管現在還沒有順遂的演藝發展，但她不自怨自艾，反而不停為自己加油打氣。

▲林意箴現在成為郭雪芙的師妹。（圖／好妙娛樂）

林意箴過去曾說過，在植劇場的那段歲月感觸很深，「從培訓開始，老師給予的像是心靈探索，從各自的心中發掘感觸、發覺情緒，就像是重新認識自己，然後在未來接到劇本之後，在角色與自我之間找到串接共鳴，對角色有同理心。每個角色就是某個人的真實人生，他把他的人生交付到演員手上，透過演員述說他的喜怒哀樂，我覺得非常榮幸，驅動演戲的出發點變得有意義，不是只為了自我。」

處女座的林意箴會為了完美而鑽牛角尖，而隨著經歷與經驗的累積，她了解到所謂的「絕對完美」幾乎是不存在的，過度盲目追求完美，苦了自己也苦了周圍的人，轉念後重新思考人生，以過去和現在的自己為基準，跟自己比賽，不要再往「一百分、完美」死胡同裡鑽，放自己一馬，她說「我會提醒自己：莫忘初衷。」