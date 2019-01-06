Makiyo賣保養品「含大麻成分」遭法辦　律師揭檢舉人動手腳！

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女星Makiyo自從2012年發生醉毆運將事件後，人生跌落谷底，6年多以來苦無翻身機會，前年跨行賣起日本保養品「天然麻籽霜」，沒想到卻被檢舉內涵大麻萃取物成分超標，產品停售的同時，她也被以違反《化粧品衛生管理條例》函送，經台北地檢署調查後，獲不起訴處分。

▲Makiyo風波不斷。（圖／翻攝自Makiyo臉書）

據《蘋果日報》報導，Makiyo前年透過朋友介紹使用「CBD cream」，CBD在國外屬於醫療用大麻，她使用後覺得效果不錯，進而決定成立愛馬佳樹公司販售，日本廠商標示產品中CBD成分為0.2PPM，她送交衛福部審查後，收到允許販售的審查結果。

沒想到才賣幾個月就被檢舉商品大麻成分超標，商品因此停售，Makiyo律師熊南彰表示，檢舉人自行送驗的結果是55.6PPM，和日本廠商標示的含量差很多，懷疑產品被檢舉人動手腳。經過台北地檢署調查後，認為保養品中的CBD非食藥署公告的毒品，無論濃度高低，不違反《化粧品衛生管理條例》，因此不起訴。

▲林建涵曾說和Makiyo因為見光死和家族長輩反對，導致雙方無法再當朋友。（圖／哈比怪人之宅館提供）

Makiyo近年來雖有意重振事業，但受限於當年風波太大，始終不算順利，就連感情也多多少少受影響，她曾被傳和「國產實業集團」第2代林建涵走得近，但對方家族長輩反對，導致桃花見光死，2018年年中時又傳2人復合，不過Makiyo澄清兩人只是好友，彼此偶爾會互相關心，否認對方有追求。

在媽媽、摯友、寵物相繼過世後，Makiyo一直渴望擁有穩定的感情，但她坦言從出事後桃花就斷了，除了2015年曾有一位華裔商人「維尼男」狂追之外，之後也曾出現一位身高不高但身材精實的「鋼砲男」，2人相處時她不時露出小女人的嬌笑，據悉這名男子叫Tomohito是在台經商的日本人，目前是日本某保養品公司總裁，不過經紀人表示「兩人是好友關係」。