重看《柯南》他「一句OS」超亂來！　網崩潰笑：園子做錯什麼？

記者李玟儀／綜合報導

看卡通、電影或電視劇時，可能因為太投入而忽略一些好笑的細節，像《還珠格格》如今再看，不少粉絲都發現有很多荒唐卻令人噴笑的細節，最近有網友發現《名偵探柯南》裡竟然也有這種意外搞笑的橋段。

▲▼男子邀約園子、小蘭吃飯。（圖／翻攝自秒拍）

網友擷取的片段來自《園子的危險夏日物語》，小蘭、園子和柯南一起到海邊玩，一位穿著黃色西裝外套、名叫「道脇正彥」的男子走近邀約：「如果方便的話，今天中午能一起吃個飯嗎？」園子爽快的答應後，忽然一想，對方的目標肯定是異性緣比較好的小蘭，沒想到男方卻說：「我真正想邀請的其實是妳。」

▲▼一聽到男子的目標是園子，柯南立刻傻眼。（圖／翻攝自秒拍）

一直在旁邊不發一語的柯南驚訝：「不會吧！」隨即切換成每次破案都會出現的心裡OS模式，他臉色一沉：「不可能，不可能有人會對園子有意思，其中一定有問題。」

▲▼柯南接下來的這段話，讓網友笑著心疼園子。（圖／翻攝自秒拍）

就是這句話讓網友大笑，感覺就像是柯南在diss園子，紛紛留言：「柯南對園子這樣善良可愛的白富美，是不是有什麼誤解？」心疼園子明明角色設定各方面都不錯，卻被認定「不可能有人喜歡」，笑問：「園子做錯了什麼？」

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