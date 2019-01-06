逼上床..鈕承澤道歉硬扯「來個床戲座談會」　柯奐如二度重創錯亂

記者李玟儀／綜合報導

導演鈕承澤被爆性侵女工作人員醜聞後，女星柯奐如11年前也曾被強迫拍了5小時床戲，近來選擇打破沉默寫下當時的拍攝始末，透露事發之後他曾2次道歉，第1次伴隨著一連串不理性的字眼，而第2次，他竟然說要辦「如何拍床戲的座談會」，讓柯奐如再次受到打擊。

▲鈕承澤、柯奐如。（圖／本報資料照）

柯奐如說當時鈕承澤有道歉，「但緊接而來的卻是厲聲斥責、一連串的不理性的字眼問候」，她沒有機會好好表達自己的感受，也沒能讓對方真正知道，自己真的受傷了，「那時僅能做的，就是讓自己努力地爬起來，不放棄表演罷了。」只是仍不免懷疑，這道歉真的是自省過後，由衷的道歉嗎？

在那之後過了一陣子，鈕承澤又道歉了一次，但說詞更令人咋舌了，他竟然說「應該來個如何拍床戲的座談會」，柯奐如詫異這樣的說法，「我不敢相信我自己聽到的，我感到快要錯亂。」

▲聽到鈕承澤道歉的用詞，柯奐如坦言差點錯亂。（圖／翻攝自柯奐如臉書）

從那之後，在電影相關的活動上，柯奐如只要看到鈕承澤，就算對方身邊有自己想要打招呼的朋友，還是會選擇避開，把自己隱蔽起來，彷彿作錯事的人是她。

柯奐如說，如果時光能倒流，柯奐如希望鈕承澤能再確定一次「那場床戲那樣拍的必要性」，她希望對方能提出其他的方式完成拍攝，「這樣其實是蠻幹的過程下，真的能達到您希望的結果嗎？」如果是要用文字表達當時發生的事情，她表示「我被應該要保護我的人，沒有保護到、且傷害了」應該是最接近的文字。