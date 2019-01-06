ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

逼上床..鈕承澤道歉硬扯「來個床戲座談會」　柯奐如二度重創錯亂

記者李玟儀／綜合報導

導演鈕承澤被爆性侵女工作人員醜聞後，女星柯奐如11年前也曾被強迫拍了5小時床戲，近來選擇打破沉默寫下當時的拍攝始末，透露事發之後他曾2次道歉，第1次伴隨著一連串不理性的字眼，而第2次，他竟然說要辦「如何拍床戲的座談會」，讓柯奐如再次受到打擊。

▲▼鈕承澤、柯奐如。（圖／本報資料照）

▲鈕承澤、柯奐如。（圖／本報資料照）

柯奐如說當時鈕承澤有道歉，「但緊接而來的卻是厲聲斥責、一連串的不理性的字眼問候」，她沒有機會好好表達自己的感受，也沒能讓對方真正知道，自己真的受傷了，「那時僅能做的，就是讓自己努力地爬起來，不放棄表演罷了。」只是仍不免懷疑，這道歉真的是自省過後，由衷的道歉嗎？

在那之後過了一陣子，鈕承澤又道歉了一次，但說詞更令人咋舌了，他竟然說「應該來個如何拍床戲的座談會」，柯奐如詫異這樣的說法，「我不敢相信我自己聽到的，我感到快要錯亂。」

▲聽到鈕承澤道歉的用詞，柯奐如坦言差點錯亂。（圖／翻攝自柯奐如臉書）

從那之後，在電影相關的活動上，柯奐如只要看到鈕承澤，就算對方身邊有自己想要打招呼的朋友，還是會選擇避開，把自己隱蔽起來，彷彿作錯事的人是她。

柯奐如說，如果時光能倒流，柯奐如希望鈕承澤能再確定一次「那場床戲那樣拍的必要性」，她希望對方能提出其他的方式完成拍攝，「這樣其實是蠻幹的過程下，真的能達到您希望的結果嗎？」如果是要用文字表達當時發生的事情，她表示「我被應該要保護我的人，沒有保護到、且傷害了」應該是最接近的文字。

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀

尼克當女友面收「曖昧語音訊息」　Ashly走心「超狠反擊」給難看

最狂感謝祭！女星「806億富商男友」發紅包　砸1億送100位網友

陳立農man喊「小心，回來！」網友黑人問號　粉絲揭「有愛原因」

曾之喬「超扯A4腰瘦照」！餐餐吃飽「減肥4原則」爆減4公斤

炎亞綸親切合照「女粉真實身分」被揭穿！他嘆：我中招了

Makiyo賣保養品「含大麻成分」遭法辦　律師揭檢舉人動手腳！

重看《柯南》他「一句OS」超亂來！　網崩潰笑：園子做錯什麼？

五月天演唱會「鄉民女神」坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了

美容店碎嘴「按摩隱私」　張馨予翻臉曝「藝人不公平待遇」

吳謹言「卸妝素顏照」曝光！初戀臉白到發光　人群中一秒認出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

交往到結婚9年了！陳乃榮爆：從沒看過琳恩OO

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

《水行俠》踢出10強！溫子仁開砲奧斯卡評審：真他X恥辱

JENNIE爆出戀情後首露面！BLACKPINK拍照全僵在台上

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

柯奐如, 鈕承澤

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」
  2. 鯰魚哥為「這件事」罵哭她　女星躲廁所不敢面對
  3. 怕她不懂中文！劉以豪韓、中文貼心當翻譯　金世正：很溫暖
  4. 洪小鈴成為「最資深師妹」　被鮮肉包圍喊幸福
  5. 丫頭「翹臀還在，男友就在」！　王子秒吐槽：幹嘛po甯兒照片
  6. 逼上床..鈕承澤道歉硬扯「來個床戲座談會」　柯奐如二度重創錯亂
  7. 理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人
  8. 「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美
  9. 最狂感謝祭！女星「806億富商男友」發紅包　砸1億送100位網友
  10. 完美示範「抒情歌也很洗腦」！揭開音源女王Heize的音樂世界

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366